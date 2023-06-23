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Bakan Yumaklı: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

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#İbrahim Yumaklı#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Yaş Çay
Bakan Yumaklı: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 14:50

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destek ödemesi ile yaş çay alım bedelinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 milyar 479 milyon 874 bin TL tarımsal destek ödemesi ile 966 milyon TL tutarındaki yaş çay alım bedelinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada "2 milyar 479 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi ve 966 milyon TL yaş çay alım bedeli olmak üzere; toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL ödemeyi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bereketli olsun. Tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum." dedi.

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#İbrahim Yumaklı#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Yaş Çay

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