Bakan Yumaklı uyardı: Çok şiddetli rüzgâr var, lütfen dikkat

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Bakan Yumaklı sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şiddetli rüzgâr bekleniyor. Lütfen dikkatli olalım! Meteorolojik verilere göre bu hafta, başta kıyı kesimlerimiz olmak üzere birçok ilimizde 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgâr ve yer yer fırtına bekleniyor. Şiddetli rüzgâr, orman yangınlarının hızla büyümesine sebep olan ve kontrol altına alınmasını güçleştiren en önemli etkenlerin başında geliyor. Bu nedenle özellikle önümüzdeki günlerde azami hassasiyet gösterelim” ifadelerini kullandı.

BİR KIVILCIM YETER

Açık alanlarda ateş yakılmaması gerektiği uyarısında da bulunan Yumaklı, “Anız yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım. Unutmayalım; bir kıvılcım, küçük bir kor ya da sönmemiş bir sigara izmariti, telafisi mümkün olmayan felaketlere neden olabilir” dedi. Bakanlık olarak 14 İHA, 184’ü akıllı 776 yangın gözetleme kulesi ve 28 bin orman personeliyle ‘Yeşil Vatan’ nöbetinin 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü kaydeden Yumaklı, “Ancak hiçbir teknoloji, hiçbir ekip ve hiçbir imkân vatandaşlarımızın göstereceği dikkat ve hassasiyet kadar etkili olamaz. ‘Yeşil Vatan’ımızı hep birlikte koruyalım” açıklamasında bulundu.

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ÇAKMAK BİLE ÇAKMAYIN

Yumaklı, Ağustos 2024’te İzmir Yamanlar’daki orman yangını başta olmak üzere ülke genelindeki yangınların ardından vatandaşlara acil uyarıda bulunarak, “Bir çakmak bile çakmayın” çağrısı yapmıştı. O dönemde de hava sıcaklıkları aşırı yükselmiş, rüzgârın hızı kritik seviyelerin üzerine çıkmıştı. Bakan Yumaklı, yüksek yangın riski taşıyan kurak ve rüzgârlı hava koşullarında dışarıda ateş yakılmaması ve en ufak bir kıvılcımın bile büyük facialara yol açabileceğini vurgulamıştı.

CİĞERLERİMİZ YANMASIN DİYE... BUNLARI ASLA YAPMAYIN



* Ormanlık alanlarda ve mesire yerlerinde hiçbir şekilde ateş yakmayın (mangal, semaver, tüp, nargile vs)



* Anız yakmayın Sigara izmariti atmayın



* Ormanlık alanlara, yol kenarlarına cam şişe atmayın En ufak riskte 112’ye ihbarda bulunun...