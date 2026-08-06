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Bakan Yumaklı: Uçaklarımız İspanya'daki görevini tamamlayıp ülkeye döndü

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#İbrahim Yumaklı#Tarım Ve Orman Bakanlığı#İspanya
Bakan Yumaklı: Uçaklarımız İspanyadaki görevini tamamlayıp ülkeye döndü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2026 10:27

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'daki orman yangınlarında görevli 2 yangın söndürme uçağının, çalışmalarını başarıyla tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünü duyurdu.

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Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İspanya'da devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak amacıyla görevlendirilen 2 yangın söndürme uçağımız, çalışmalarını başarıyla tamamlayarak yurda döndü. Ülkemiz, orman yangınlarına karşı geliştirdiği yüksek müdahale kapasitesini uluslararası dayanışmanın hizmetine sunarak ihtiyaç duyan ülkelerin mücadelesine destek olmaya devam ediyor.

Bakan Yumaklı: Uçaklarımız İspanyadaki görevini tamamlayıp ülkeye döndü

Yeşil Vatan anlayışıyla; doğayı, ormanları ve gelecek nesillerin bizlere emanetini korumak için nerede ihtiyaç varsa imkanlarımızı ve tecrübemizi paylaşmayı sürdüreceğiz. Yangınlardan etkilenen İspanya'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyor bu zorlu görevde ülkemizi başarıyla temsil eden pilotlarımıza ve Orman Genel Müdürlüğü teknik ekiplerimize emekleri ve fedakarlıkları için gönülden teşekkür ediyorum" dedi. 

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Bakan Yumaklı: Uçaklarımız İspanyadaki görevini tamamlayıp ülkeye döndü

 

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#İbrahim Yumaklı#Tarım Ve Orman Bakanlığı#İspanya

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