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Bakan Yumaklı: Türkşeker, engelli ve eski hükümlü 111 işçi alacak

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#İbrahim Yumaklı#Türkşeker#İşçi Alımı
Bakan Yumaklı: Türkşeker, engelli ve eski hükümlü 111 işçi alacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 19:10

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker A.Ş'nin 14 ilde istihdam edilmek üzere engelli ve eski hükümlü 111 işçi alacağını duyurdu.

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Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkşeker ailesi büyümeye devam ediyor. 14 ilde 17 iş yerinde çalışacak 111 yeni yol arkadaşımızı aramıza katıyor, istihdam ve üretime güç oluyoruz. Milletimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Engelli ve eski hükümlü 111 işçi; Ağrı, Ankara, Afyonkarahisar, Burdur, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Konya Ereğli ve Ilgın, Malatya, Balıkesir Susurluk, Uşak, Van Erciş, Yozgat ve Tokat Turhal'da istihdam edilecek. Başvurular, 26-30 Mayıs tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

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#İbrahim Yumaklı#Türkşeker#İşçi Alımı

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