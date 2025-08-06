Bakan Yumaklı 'Teyakkuz halinde olmalıyız' diyerek uyardı: Önümüzdeki bir hafta çok riskli

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber'de canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Buraya gelmeden önce haber bültenlerini izlerken Fransa'dan ve İspanya'dan haberler vardı. Fransa'da halihazırda devam eden büyüme eliminde olan bütün ülkeyi teyakkuz geçiren bir orman yangını var. Aslında iklim değişikliğini etkisini hep konuşurken teorinin pratiğe nasıl geçtiğini de hep beraber deneyimliyoruz. Birkaç rakam vererek aslında bunu teyit de edelim.

HAVA OLAYLARINDAKİ ANORMALLİK YANGINA DÖNÜŞTÜ

Dünyada aslında son 10 yılda yanan alanlar, bir önceki on yılda yanan alanların tam iki katı. Dünyada son dokuz yıl 1880 yılından bu yana en sıcak dokuz yıl. Geçen yıl yani 2024 yılı son 145 yılın en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti. Avrupa'da geçtiğimiz yıl 165.000 hektarlık bir alan yandı. Bu yıl aynı dönem, 354.000 hektarlık alan yandı. Bütün bu verilerin tamamına baktığımızda aslında bütün dünyada iklim değişik etkisinden kaynaklı bir sıcaklık artışı, hava olaylarında anormallik ve çok yoğun bir şekilde bunun yangına dönüşmüş halini görüyoruz. Yangınlar dediğimiz zaman sadece orman yangınlarına almayalım elbette orman yangınları itibari ile bizim gündemimize geliyor ama Tarım alanlarından tutun da diğer bütün ormana sirayet edenlerin tamamını bütün olarak düşündüğümüzde iklim değişikliğinin yangınları tetiklemesinde ve büyük yangının oluşmasında ne kadar etkili olduğunu da görmüş oluyoruz.

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Gözden Kaçmasın Bakan Yumaklı: Orman yangını riski ekim ayına kadar devam edecek Haberi görüntüle

CUMHURİYET TARİHİNİN EN GÜÇLÜ KARA VE HAVA FİLOSUNA SAHİBİZ

Toplamda geçtiğimiz yıl yangınların bu zamana kadarki 4586 yangın vardı. Bu yıl an itibari ile 4668 yangın vardı. Ancak geçtiğimiz yıl ile bu yıl arasındaki bir fark var. Orman dışından çıkan yangınların sayısı geçtiğimiz yıla göre arttı. Şöyle bir istatistik vereyim. Bizim müdahale ettiğimiz orman dışında başlayıp bizim müdahalemiz sonucu söndürülen yangınların oranı toplam bu 4668 yangının içerisinde yüzde 57. Yine orman dışına başlayıp ormanın içerisine sirayet eden ve ve bir orman yangınına sebep olan yangınların oranı yüzde 30, ormanda başlayan ve orman yangını olarak oluşan yangınların oranıysa %13. Aslında biz geçtiğimiz iki haftalık dönemi hatta öncesini de iki dalga halinde gelen yangınlara baktığımız da bunlar bizim gündemimize gelen yangınlar. Hiç gündeme gelmeyen hatta bugün de vardık yerde bunların söndürüp artık onun tehdit olmasının önüne geçiliyor ve yangın engelleniyor. Peki 4668 yangın çıktı nasıl söndü? Elbette bizim şu an itibari ile Cumhuriyet tarihinin en güçlü kara ve hava filosuna sahip olmamızın büyük önemi var.

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YANGINLARIN YÜZDE 96'SI İNSAN KAYNAKLI

Yangınların yüzde 96'sı insan kaynaklı. 15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz. Önümüzdeki 1 hafta çok riskli. Otağ söndürme uçağı 206 orman yangınında 246 saat görev yaptı. Ekim ortasına kadar açık alanda ateş yakmayın.

Yanan ormanların imara açıldığı iddiasında bulunanları 11 Kasım'da birlikte fidan dikmeye davet ediyorum.

Tarımsal hasılada dünyada 7. sıradayız. Tarımdaki başarımızın mimarı çiftçilerimizdir.

(Su krizi) Suyun yüzde 77'si tarımda kullanılıyor. Suyu nerede kullanıyorsak kullanalım tasarruflu kullanmamız gerekir.