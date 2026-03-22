Bakan Yumaklı: Su Verimliliği Seferberliği'ni yaygınlaştırıyoruz

Haberin Devamı

Bakan Yumaklı, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "'Su Vatandır' anlayışıyla; kaynaklarımızı korumak, verimli kullanımı yaygınlaştırmak ve yarınlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Ulusal Su Kurulumuzun rehberliğinde hazırlanan ve 2026-2035 yıllarını kapsayan 'Ulusal Su Planı' ile kaynaklarımızı güvence altına alıyor, Su Verimliliği Seferberliği’ni ülkemizin dört bir yanına yaygınlaştırıyoruz. Bu stratejik adımlarla; tarım, sanayi ve bireysel kullanıma kadar her damlanın değerini biliyor, suyumuzu tasarrufla koruyoruz. 22 Mart Dünya Su Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.