Bakan Yumaklı paylaştı: Çizgili Sırtlan fotokapana yakalandı

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Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Yumaklı, "Bugün fotokapanımızın misafiri “Çizgili Sırtlan' Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel. Doğal zenginliklerle dolu ülkemizde çizgili sırtlan gibi birçok türümüzü korumayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.