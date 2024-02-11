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Bakan Yumaklı paylaştı: Çizgili Sırtlan fotokapana yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Çizgili Sırtlan#İbrahin Yumaklı#Anadolu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 16:02

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nesli tükenmekte olan Çizgili Sırtlan'ın fotokapana yakalandığı anları paylaştı.

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Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Yumaklı, "Bugün fotokapanımızın misafiri “Çizgili Sırtlan' Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel. Doğal zenginliklerle dolu ülkemizde çizgili sırtlan gibi birçok türümüzü korumayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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#Çizgili Sırtlan#İbrahin Yumaklı#Anadolu

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