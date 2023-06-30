Bakan Yumaklı: Orman yangınlarının büyük bölümü insan hatasından kaynaklı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Bakan Yumaklı, ilk olarak beraberinde Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile birlikte 11 Haziran'da Ankara'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden DSİ personeli Atila Örnek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kur'an-ı Kerim'in okunup duaların edildiği ziyarette Bakan Yumaklı, Örnek'in ailesiyle sohbet edip daima yanında olduklarını ifade etti.

'DEPREMDE BİRÇOK HİKAYE VAR'

Bakan Yumaklı, ziyaretin ardından istişare toplantısı için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Yumaklı, toplantının ardından yaptığı açıklamada, depremlerde birçok hikayenin olduğunu, bu hikayelerden en çarpıcı olanlardan birinin ise ailesini ziyaret ettiği DSİ personeli Atila Örnek olduğunu belirtti. Yumaklı, "Devlet Su işleri Personelimiz Atilla Örnek, kendisi Kahramanmaraş'ta eşini ve tıp fakültesinde okuyan evladını depremin ilk saatlerinde maalesef kaybetti. Ancak 5 saat içerisinde onları toprağa verdikten sonra tekrar işinin başına döndü. Depremde birçok hikaye var elbette ama bu onların içerisinde belki en çarpıcı olanlarından bir tanesi. Kendisini de bu ayın başlarında Ankara'da bir trafik kazasında maalesef kaybettik. Biz kendisinden çalışma arkadaşımız olarak razıyız, Cenab-ı Hakk da kendisinden razı olur inşallah. Hem kendisine hem eşine hem de çocuğuna gani gani rahmet diliyoruz" diye konuştu.

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'21 YILDA 22 MİLYARLIK DESTEK VE YATIRIM YAPILDI'

Kahramanmaraş'ın tarım ve orman alanında marka şehir olmayı hak eden illerden biri olduğunu belirten Yumaklı, şunları söyledi:

"Biz de bakanlık olarak Kahramanmaraş'ın bu özelliğini ortaya çıkarma adına bakanlığımızın konusu içerisinde olan hususlarda 21 yılda önemli çalışmalar yürüttük. Son olarak 21 yılda yaklaşık 22 milyar liralık tarım, orman, su alanında destek verildi ve yatırımlar yapıldı. Su ve sulama alanında farklı barajlar, göletler, depolama tesisi yatırımları yapıldı. 672 milyon metreküplük su depolama alanına kavuştu Kahramanmaraş ve yaklaşık 344 bin dekarlık alanında sulamaya açılması söz konusu oldu. Yine kırsal kalınma desteklerinden faydalandırıldı Kahramanmaraş, yaklaşık 2.5 milyarlık hibe krediyle birlikte 13 bin 500'e yakın proje desteklenmiş oldu. Bu projelerin hesap edilen kısmıyla 18 bin kişiye istihdam sağladığını da söylemek mümkün. Yine orman alanlarımızla ilgili biliyorsunuz bölge orman varlığı açısından son derece önemli, yaklaşık 180 milyon fidanın da burada toprakla buluşturulması mümkün oldu."

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'ORMAN YANGINLARININ KAHİR EKSERİYETİ, İNSAN HATASINDAN'

Açıklamalarının sonunda orman yangınları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Orman yangınlarının kahir ekseriyeti, insan hatasından. Dolayısıyla bugünlerde pikniğe gidebiliriz, eşimizle dostumuzla ormanlık alanlara gidebiliriz. Lütfen, belirlenmiş alanlar dışında herhangi bir yerde ateş yakmayalım. Elbette bizler, böyle bir olumsuz duruma müdahale etmek için hazırız ama olmaması hepsinden daha iyi. O yüzden ben, özellikle bütün vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaları, herhangi bir olumsuz durum tespit etmeleri durumunda 112 başta olmak üzere bütün ilgili birimlere bu konuda ihbar yapmalarını, bizim hızlıca müdahale edebilmemiz için çok hayati olduğunu tekraren belirtmek istiyorum" dedi.

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Basın toplantısının sonunda Serintepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Gürbak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya Maraş Yemenisi ile şalvar ve kasket şapka hediye etti.