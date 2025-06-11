Bakan Yumaklı , milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya ihracını değerlendirdi

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek olmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Milli teknoloji, yüksek mühendislik gücü ve vizyoner liderlikle geliştirilen milli muharip uçağı KAAN'ın, dost ve kardeş ülke Endonezya'ya ihraç edileceğini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Bu anlaşma, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu sonucunda, Türk savunma sanayimizin ulaştığı yüksek seviyeyi tüm dünyaya bir kez daha gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile emeği geçenleri tebrik etti.