Bakan Yumaklı Kütahya'da konuştu: AK Parti 'Gücümüz millet, işimiz hizmet' diyerek yoluna devam edecek

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Tarım sektörünün Türkiye Yüzyılı'nın en önemli sac ayaklarından olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Elbette stratejik ürünler başta olmak üzere tarımsal hasılamız çok çok arttı. Avrupa ülkeleri arasında birinciyiz. Dünyada da 10. sıradayız. Yani siz bakmayın 'Ya öldük, bittik, işte saman bile ithal ediyorlar' diyenlere. Bir örnek vereceğim şu saman hikayesine, çünkü çok takmış vaziyetteyim. Türkiye'nin saman üretimi 24-25 milyon ton civarında. Geriye doğru gidelim. İthal edilen saman verileri, yıllar itibariyle söylüyorum. 500 ton, bir önceki yıl 2 bin 500 ton, bir önceki yıl bin ton falan. Peki, 'Niye saman bile ithal ediyoruz' deniyor. Çünkü sınır kesimlerinde, özellikle bu işte Kars, Iğdır gibi sınır bölgelerde komşu olanlar oralardan alışverişlerinde bunu kullanıyorlar. Adam köyden Kars'ın merkezine gideceğine oralara yakın sınır kapısından alıyor. Bu rakamların büyük çoğunluğu bunlar. Bir de mobilya sanayisinde kullanılan özel şeyler. Bir tarafta 500 ton, diğer tarafta 24 milyon ton. Nasıl bir konu yalanla bu kadar amuda kaldırılabilir, siz buradan hesap edin. Her şeyleri öyle. Tüm her şeyleri yalan, riya ve hayal üzerine kurulu. Hakikaten şu son dönemde onların verdikleri zarar herhalde Türkiye'de hiçbir dönemde verilmemiştir. AK Parti 'Gücümüz millet, işimiz hizmet' diyerek, istikbalimizi çağdaş bir vizyonla kurmaya, ilerletmeye devam edecek. Yerel yönetimlerin buradaki rolü çok büyük" diye konuştu.

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Bakan Yumaklı, Kütahya'da 30 Ağustos'ta çıkan orman yangınında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım'ın ailesine taziyede bulundu. Yumaklı, şehit Yıldırım adına fidan dikimi yaptı.