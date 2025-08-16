×
Bakan Yumaklı: Kocaeli / Karamürsel’deki yangın kontrol altına alındı

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 20:12

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli / Karamürsel’de çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel’deki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Yumaklı, Next Sosyal'deki hesabından, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kocaeli Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır. Çanakkale Gelibolu yangınının ise bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz."

Bakan Yumaklı: Kocaeli / Karamürsel’deki yangın kontrol altına alındı

Yangının söndürme çalışmalarına, Orman İşletme, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye itfaiyeleri, AFAD ve arama kurtarma dernekleri katıldı.

İki gün süren çalışmalara, 963 personel, 93 intikal aracı, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinesi, 3 mobil haberleşme aracı, 3 mobil mutfak, 10 helikopter, 6 uçak destek verdi.

İki ambulans ve 4 UMKE aracı ile GSM operatörlerine ait mobil haberleşme araçlarının da haberleşmenin kesintisiz sağlanması için sahada bulunduğu çalışmalarda Safiye, Suludere ve Akçat mahalleleri tedbiren tahliye edilmişti.

 

