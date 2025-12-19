Bakan Yumaklı: Gıda arz güvenliği, su ve iklim krizi meseleleri dünyanın gündemine oturdu

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının düzenlediği tarımın, ormanın, toprağın ve suyun önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesinin amaçlandığı ‘15’inci Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi. Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı. Yarışma; ‘genel’, ‘çiftçi’, ‘öğrenci’, ‘Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları’, ‘DenizBank Çalışanları’ ve bu yılın teması olan ‘Bereketin Yüzyılı’ olmak üzere toplam 6 farklı kategoride gerçekleştirildi. Yarışmaya bu yıl Türkiye'nin de dahil olduğu 51 ülkeden toplam 2 bin 11 yarışmacı, 6 bin 71 eserle katıldı. Seçici kurul tarafından 13 eser ödüle layık bulunurken 105 eser de sergilenmek üzere seçildi. Ayrıca bir eser de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından ‘Bakan Özel Ödülü'ne layık görüldü.

‘HAYATİ VE ELZEM OLAN DEĞERLERİ GÖRÜNÜR KILMAK ZORUNDAYIZ’

Bakan Yumaklı, törende yaptığı konuşmada, ödül alan tüm yarışmacıları tebrik etti. Yumaklı, “Sanatın bizi burada bir araya getiren birleştirici özelliğine büyük önem verdiğimizi belirtmek isterim. Fotoğraf ise dünyayı ve gerçekleri algılama biçimlerimiz üzerinde, bugün tayin edici bir düzeye gelmiş durumda.

Yaşadığımız çağın görüntü çağı olarak adlandırıldığı, görünür olmayanın adeta yok sayıldığı bir dünyanın içindeyiz. Artık yapay zeka ile hangi görüntünün gerçek hangisinin sanal olduğunu ayırt edemediğimiz bir zamandayız. Gerçeğin peşinde olan fotoğraf sanatçılarımız, işte bu noktada önemli bir misyon üstleniyorlar. Böyle bir dünyada tarım, orman ve insan ilişkisine yönelik her şahitliğin de çok değerli olduğuna eminiz. Öncelikle, bizim için hayati ve elzem olan değerleri görünür kılmak zorundayız. Bunun hepimize düşen bir sorumluluk olduğuna yürekten inanıyorum. Toprağın, suyun, ormanın, alın terinin her türlü hal ve gerçekliğini insanların dikkatine sunabilmemiz gerekiyor. Gıda arz güvenliği, su ve iklim krizi meseleleri dünyanın gündemine oturmuş durumda.

Mesele sadece hayatımızı daha iyi idame ettirmek değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakma meselesidir. Türkiye olarak, biyo çeşitlilik açısından oldukça zengin, üç tarafı denizlerle çevrili bir coğrafyaya sahibiz. Diğer yandan, alnının teriyle üretmeye çalışan, helal rızık peşinde koşan üreticilerimizin çabası ve fedakarlığı var. Üretime ve üreticiye olan saygımızı daima hissettirmek, bu değerlerimizi daha da değerli hale getirmek gerekiyor. Zira, marifet iltifata tabidir. Bu yüzden, Bakanlık olarak tarımsal emeği ve üretimi görünür kılacak her çalışmayı önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘YARIŞMAMIZIN ÜLKEMİZE VE İNSANLIK BİRİKİMİNE KATKI SAĞLAMASI EN BÜYÜK TEMENNİMİZDİR’

Yumaklı, “Yabancı katılımcılardan biri birincilik ödülü ve 22 adet sergileme ödülü olmak üzere toplam 23 eserin seçilmiş olması, yarışmamızın amacına ulaştığını gösteriyor. Tabii ki bir şeyi başlatmak kadar, onu amacına uygun olarak yararlı ve işlevsel hale getirmek de en az o kadar önemlidir. Yarışmaya gönderilen her fotoğraf, arşivimize önemli bir katkı yapmakla kalmıyor, çalışma mekanlarımızı en anlamlı ve güzel şekilde süslemeye devam ediyor. Ülkemizin turistik alanlarında yapılacak sergilemelerle de inanıyorum ki amacına daha fazla ulaşacak. Biz, Türkiye olarak, her ne olursa olsun insana ve insanlığa güveniyor, temel insani değerler etrafında daha iyi bir dünyayı kuracağımıza inanıyoruz. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nın, bu hassasiyetle ülkemize ve insanlık birikimine katkı sağlaması en büyük temennimizdir. Bu düşüncelerle, 15’incisi düzenlenen yarışmamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.