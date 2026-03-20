Bakan Yumaklı: Gecemizi gündüzümüze katıyoruz, katmaya da devam edeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Kastamonu’da bir dizi programa katıldı. Ziyaretlerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Mobil Kontrol Noktası’nı ziyaret ederek başlayan Bakan Yumaklı, bayram mesaisinde görev yapan orman işçileri ve orman muhafaza memurlarının bayramını kutladı. Burada konuşan Yumaklı, "Ormanlarımızı her türlü tehlikeye karşı korumak için teyakkuzda olan tüm çalışma arkadaşlarımın ve kıymetli ailelerinin bayramı mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Cuma namazı sonrası Kastamonu Nasrullah Meydanı’nda esnaf ziyareti gerçekleştiren Bakan Yumaklı, vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı. Ziyaret sırasında hatıra fotoğrafları çektirdi. Program kapsamında Kastamonu Valiliği’ne geçen Bakan Yumaklı, burada düzenlenen programa katılarak protokol ve vatandaşlarla bayramlaştı. Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen programda dua edilerek bayram kutlandı. Programda konuşan Yumaklı, bayramlaşma geleneğinin önemine dikkat çekerek, "Daha öncesinde çocukluğumuzda hep beraber ailece büyüklerimizin evine giderken heyecanımız olurdu. Daha sonra bu değişti. Önce telefonlara döndü, belki şehirleşmenin getirdiği bir şeydi. Daha sonra mesajlara, şimdi de toplu mesajlara döndü. Bu geleneği kaybetmemek lazım. Birbirimizin yüzüne bakarak, elini sıkarak ‘Bayramın mübarek olsun’ demenin getirdiği o hazzı, o gönülden gönüle köprüyü kurabilecek başka hiçbir unsur yok" diye konuştu.

'BU ÜLKENİN BİR EVLADI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'

Bakan Yumaklı, son dönemde yaşanan gelişmeleri hatırlatarak, "Bizim gibi şanslı olmayan milletler var. Şu anda biz burada son derece tarih kokan, bizlere atalarımızdan yadigar binada bayramlaşacakken, başlarının üzerinde bir naylon dahi olmayan, eğer şanslılarsa başlarına yağmur yağan ama çoğunlukla da bomba yağan milletler var, mazlumlar var. Onlara Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız gibi ‘yeter artık' diyen başka bir ülke olmamasından hareketle, bu ülkenin bir evladı olarak hür, özgür ve ülkesinde istediği gibi bayramını kutlayıp, arkadaşlarıyla, eşleriyle, dostlarıyla hasbihal edebilme şansına sahip olmaktan dolayı bu ülkenin bir evladı olarak gurur duyuyoruz. Ancak diliyoruz, o mazlumlar da o mağdurlar da inşallah en kısa sürede feraha ve huzura kavuşurlar. Bu manada özellikle de son dönemdeki Amerika, İsrail ve İran savaşından hareketle söylüyorum; Türkiye'mizin, ülkemizin minimumda etkilenmesi için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, yol arkadaşları olarak da bizler gecemizi gündüzümüze katıyoruz, katmaya da devam edeceğiz. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü musibetten muhafaza buyursun diyorum" dedi.