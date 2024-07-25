Bakan Yumaklı düzenlemeyi anlattı: ‘Öldürme yok’ sözü

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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda kabul edilen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemesinin asla bir katliam yasası olmadığını söyledi. Anadolu Ajansı’nın Editör Masası’na konuk olan Yumaklı özetle şunları söyledi:

“Sahipsizlik, sorumsuzluğu getirmektedir. Dolayısıyla buradaki temel bakış açımız, toplumsal hayatı etkileyen hususların elimine edilmesi ve sahiplendirme. Daha sonra da popülasyonun kontrol altına alınması için kısırlaştırma, rehabilitasyon ve diğer hususlar. Yaklaşık 4 milyon civarında başıboş köpek olduğunu tahmin ediyoruz.

Bu yasanın bir ‘katliam yasası’ şeklinde söyleniyor olması, anlam veremediğimiz bir husus. Biz bunu hazırlarken sorunu çözmeye odaklandık. Sokakta başıboş, hiçbir kontrolü olmayan, hastalık yayma riski olan, toplumsal hayatı etkileyen bir durumu ortadan kaldırmak için yaptık. Bu hayvanların sokaklardan toplanması gerekir. Sahiplikle ilgili bir sürecin yaşanması gerekir. Rehabilite edilmeleri, popülasyonun kontrol altına alınması için kısırlaştırmaları gerekir.

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NE DÜŞÜNÜLDÜ NE ÖNERİLDİ

Bütün bunlar yapıldıktan sonra bile hâlihazırda bakılacak olan hayvan varsa yerel yönetimlerin de bakımevlerinde bakması gerekir. ‘Hepsini alıp öldürecekler.’ Hiçbir zaman için böyle bir şey ne düşünüldü ne de önerildi.

Yasada ‘saldırgan’ ifadesi tariflendi. Önce halihazırda mevcut veterinerlik düzenlemesine atıf yapılıyor. Orada hangi hayvanlara, hangi şartlarda, nasıl ötenazi yapılabileceğine dair kriterler belli. Bu vardı zaten, yerine getirilmiyordu. Tekraren bu kanunda ona atıf yaparak sorumluların, ilgililerin bu vazifelerini yerine getirmeleri sağlanıyor.”

‘ÖTANAZİ’ DEĞİŞİKLİĞİ

- BAKAN Yumaklı, ötanazi sözü çok speküle edildiği için mevcut kanuna atıf yapılarak düzenlemenin belirgin hale geldiğini belirterek, “ötanazi” kelimesinin kullanıldığı andan itibaren “sokaktan bütün hayvanlar toplanacak, sonra hepsi öldürülecek” iddiasının gündeme getirildiğini söyledi: “Ancak köpeklerin toplanıp bakımevlerine götürülmesi, orada kısırlaştırılması, aşılanması, rehabilite edilmesi, ne gerekiyorsa, bunların alındıkları yere bırakılmadan, kampanyalarla sahiplenmek isteyenlerin sahiplenmesinin sağlanması, sahiplendirilmeyenlerin de bakımevlerinde tutulması konusu var. Bakımevlerine alınan köpeklerden, insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike arz eden davranışta bulunanlar olabilir, hastalık taşıyanlar olabilir. Artık geri dönmeyecek kadar tedavi edilemeyecek hastalığı olan olabilir. İşte bu Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda ‘eğer bu tür bir durumla karşılaşılırsa, veteriner hekim onayıyla bu hayvanlara ötanazi uygulanabilir’ şeklinde yazılmıştı.”

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YENİDEN ÖNERGE VERDİK

Yanlış anlamaya meydan vermemek için AK Parti Grubu olarak vekillerin kanuna atıfla yeniden bir önerge vererek, bunun değişmesini sağladıklarını anımsatan Yumaklı, şöyle devam etti: “’Hayvanlara ötanazi yapmak yasaktır’ diyor bu kanunda. Ancak, ‘hayvanlara acı ve ızdırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötanazi yapılmasına karar verilebilir, ötanazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır’ deniyor. Peki siz buradan şunu anladınız mı; ‘bütün hayvanları toplayacağız ve öldüreceğiz.’ Burada böyle bir şey var mı? Yok, öncekinde de yoktu. Bu kadar bu konunun ajite edilmesindeki arka amaç bu hayvanların tekrar sokaklara geri bırakılmasının sağlanması. Ben bunu görüyorum.”