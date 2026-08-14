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Bakan Yumaklı duyurdu… Palamut ve torik av sezonunun tarihi netleşti

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Palamut Avı#Torik Av Sezonu
Bakan Yumaklı duyurdu… Palamut ve torik av sezonunun tarihi netleşti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 19:38

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, palamut ve torik avcılığında, küçük ölçekli balıkçılar için sezonun erkene çekilerek, 15 Ağustos itibarıyla başlayacağını bildirdi.

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Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Kıyı balıkçılarının yıllardır beklediği müjdeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Yumaklı, palamut ve torik avcılığında yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını belirtti.

Yumaklı, yeni dönemle ilgili şunları kaydetti:

"Palamut ve torik avcılığında uzatma ağlarıyla ekmeğini kazanan küçük ölçekli balıkçılarımız için sezonu 15 gün erkene çekiyoruz, 15 Ağustos itibarıyla başlatıyoruz. Rabb'im balıkçılarımızın rızkını bol, ağlarını bereketli eylesin."

 

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Palamut Avı#Torik Av Sezonu

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