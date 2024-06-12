Bakan Yumaklı duyurdu: İşletme kapatıldı

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Bakan Yumaklı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:
Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir işletmede gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan görüntüler asla kabul edilebilir değildir.
Konuyla ilgili olarak Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından başlatılan soruşturma kapsamında;
- İşletmeye cezai işlem uygulandı
- Hijyen standartlarına aykırı kesildiği tespit edilen etler imha edildi
- Olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı belirlenen işletme KAPATILDI.
Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık, açtırmayacağız.