Bakan Yumaklı duyurdu: İşletme kapatıldı

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Bakan Yumaklı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir işletmede gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan görüntüler asla kabul edilebilir değildir.

Konuyla ilgili olarak Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından başlatılan soruşturma kapsamında;

- İşletmeye cezai işlem uygulandı

- Hijyen standartlarına aykırı kesildiği tespit edilen etler imha edildi

- Olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı belirlenen işletme KAPATILDI.

Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık, açtırmayacağız.