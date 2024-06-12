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Bakan Yumaklı duyurdu: İşletme kapatıldı

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#Bakan Yumaklı#Adana#İşletme
Bakan Yumaklı duyurdu: İşletme kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 14:50

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'nın Seyhan İlçesindeki hijyen ve gıda standartlarına uymayan bir işletme hakkında soruşturma başlatıldığını ve işletmenin kapatıldığını duyurdu.

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Bakan Yumaklı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir işletmede gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan görüntüler asla kabul edilebilir değildir.

Konuyla ilgili olarak Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından başlatılan soruşturma kapsamında;

- İşletmeye cezai işlem uygulandı

- Hijyen standartlarına aykırı kesildiği tespit edilen etler imha edildi

- Olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı belirlenen işletme KAPATILDI.

Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık, açtırmayacağız.

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#Bakan Yumaklı#Adana#İşletme

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