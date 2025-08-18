Bakan Yumaklı duyurdu: Gelibolu yangını kontrol altına alındı

Haberin Devamı

Bakan Yumaklı, NSosyal'deki hesabından Çanakkale/Gelibolu'daki yangına ilişkin bilgi verdi.

Orman kahramanlarının cansiperane mücadele ettiğini vurgulayan Yumaklı, "Çanakkale/Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Ormanlarımızı korumakla, vatanımızı korumak arasında hiçbir fark olmadığını bir kez daha hatırlatıyor, vatandaşlarımızdan 'yeşil vatan'ımızı koruma konusunda en yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

YANGIN NEDENİYLE KISMEN KAPATILAN TARİHİ ALAN ZİYARETE AÇILDI

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde çıkan yangın nedeniyle kapalı olan Tarihi Alan'ın kuzey hattının (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ziyarete açıldığı duyuruldu.

Haberin Devamı

Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda önceki gün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangın nedeniyle 7 köy tahliye edilmiş, Tarihi Alan'ın kuzey hattına girişler ziyaretçilerin güvenliği açısından durdurulmuştu.

TARİHİ ALAN ZİYARETE AÇILDI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede devam eden yangın nedeniyle geçici süreyle kapatılan Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı tekrar ziyarete açıldı.

Yangın, 16 Ağustos saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın yoğun müdahaleler sonunda kontrol altına alındı.

Devam eden yangın nedeniyle geçici süreyle kapatılan Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı tekrar ziyarete açıldı.