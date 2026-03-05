×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yumaklı duyurdu… Destek ödemesi yarın hesaplarda

Güncelleme Tarihi:

#Tarım#Destek Ödemeleri#Çiftçi
Bakan Yumaklı duyurdu… Destek ödemesi yarın hesaplarda
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2026 20:00

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 12 milyar 311 milyon 693 bin 668 lira tarımsal destekleme ödemesinin yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Haberin Devamı

 

Yumaklı, NSosyal hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Üreticinin gücüne güç katıp, toprağın bereketini desteklerle yarınlara taşıdıklarını belirten Yumaklı, "12 milyar 311 milyon lira tarımsal destek ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, temel destek için 9 milyar 583 milyon 90 bin 123 lira, planlı üretim (yem bitkileri) için 2 milyar 607 milyon 719 bin 136 lira ve kırsal kalkınma yatırımı için 120 milyon 884 bin 409 lira ödeme yapılacak.

Planlı üretim ve kırsal kalkınma desteği tüm üreticiler için, temel destek ödemesi ise kimlik numarasının son hanesi "0" olan üreticiler için yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tarım#Destek Ödemeleri#Çiftçi

BAKMADAN GEÇME!