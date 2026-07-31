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Bakan Yumaklı duyurdu… 301 milyon lirayı aşkın destek ödemesi bugün yapılacak

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#Tarım Destekleri#Kırsal Kalkınma#Çiftçi Ödemeleri
Bakan Yumaklı duyurdu… 301 milyon lirayı aşkın destek ödemesi bugün yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 18:40

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 301 milyon 345 bin liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.

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Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üretimde verimliliği artırmak amacıyla çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini aktaran Yumaklı, "301 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." bilgisini paylaştı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, kırsal kalkınma yatırım desteği için 299 milyon 59 bin 172 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği için 2 milyon 285 bin 828 lira ödeme yapılacak.

 

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#Tarım Destekleri#Kırsal Kalkınma#Çiftçi Ödemeleri

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