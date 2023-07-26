Bakan Yumaklı, BM Habitat İcra Direktörü ile görüştü

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bakanlıktaki görüşmede Yumaklı, Türkiye’nin BM-Habitat ile son dönemde ivme kazanan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi’ne ev sahipliği yapmak üzere İstanbul Üsküdar Belediyesi'nin seçilmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Yumaklı, "Bakanlık olarak sürdürülebilir şehircilik anlamında kent tarımı ve kent ormanlarının yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz" dedi.

Su kaynakları başta olmak üzere doğal kaynaklar ile doğanın korunması, geliştirilmesi, sürdürülebilir ormancılık, gıda güvenliği ve güvenirliği gibi konuların bakanlık sorumluluğunda bulunduğuna işaret eden Yumaklı, bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Bakanlık olarak ‘Su Verimliliği Seferberliği’ başlattıklarına dikkati çekti. ‘Su Verimliliği Seferberliği’nin yine Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kadar önem arz ettiğini belirten Yumaklı, "Her iki projeyi de uluslararası platformda dünyaya örnek olacak şekilde sürdürme imkanı bulabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

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Bakan Yumaklı, BM Habitat ile iş birliği olanaklarının geliştirilmesi için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

BM-Habitat İcra Direktörü Sharif ise su ve gıda güvenliği konularının tüm dünyada öneminin arttığını dile getirerek, Türkiye’nin bu alanda önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen projeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Sharif, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliğini geliştirmek istediklerini kaydetti.