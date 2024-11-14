Bakan Yumaklı: Anadolu Parsı fotokapana böyle yakalandı

Haberin Devamı

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Tüm ihtişamıyla, bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle ormanlarımızın gizli kahramanı Anadolu Parsı. Tüm imkanlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Yumaklı paylaşımında Anadolu Parsı'nın görüntülerine de yer verdi.