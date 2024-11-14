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Bakan Yumaklı: Anadolu Parsı fotokapana böyle yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Yumaklı#Anadolu Parsı#Fotokapan
Bakan Yumaklı: Anadolu Parsı fotokapana böyle yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 00:23

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fotokapan ile görüntülenen Anadolu Parsının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Tüm ihtişamıyla, bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle ormanlarımızın gizli kahramanı Anadolu Parsı. Tüm imkanlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Yumaklı paylaşımında Anadolu Parsı'nın görüntülerine de yer verdi.

 

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#İbrahim Yumaklı#Anadolu Parsı#Fotokapan

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