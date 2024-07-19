Bakan Yumaklı açıkladı! 'Yangınların tamamı kontrol altında'

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Bakan Yumaklı'nın konuşmasından satır başları şöyle:

Dün 9 adet yangın vardı, üst risk grubunda tanımladığımız. Edirne, Bursa, Balıkesir, Manisa, Uşak, Kütahya, İzmir Foça, Bornova ve Buca yangınları arkadaşlarımızın mücadele ettikleri yangınlar oldu. An itibariyle yangınların tamamının kontrol altına alındığını duyurmak istiyorum.

Kararsız bir rüzgar, birden farklı yönlere alevi ve ateşi götürdüğü için arkadaşlarımız zorlandılar, alevlerin arasında kalan arkadaşlarımız oldu ama çok şükür bir sorun yaşamadık. Herhangi bir kayıp veya bir mal ziyanı bildirilmedi. Bu ekosistemde yaşayan canlıları da unutmamak lazım. Bu tür olaylardan en çok etkilenenler onlar oluyor.

'YALAN HABERLERİ DOLAŞIMA SOKTULAR"

Bütün vatandaşlarımıza özellikle istirham ediyorum. Neden olduğunu anlamadığımız, yüzde 100 yalan olan haberleri dolaşıma soktular. Birçok insanımız yardıma ihtiyaç varmış gibi arabalarına atlayıp buraya gelenler oldu. Bizler zaten düzenli olarak açıklama yapıyoruz.

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Lütfen bu yalanlara kanmasınlar. Bu ahlaksızlığı hiçbir yere sığdıramıyorum, neye hizmet ettiğini herkesin vicdanına bıraktığım dezenformasyonları kınuyorum.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ NE?



Hala kolluk güçlerimiz bunlarla ilgili gerekli tatkikakı yapıyor.