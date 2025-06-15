Bakan Yumaklı açıkladı: Kurban Bayramı'nda 830 bin büyükbaş, 2.5 milyon küçükbaş kesildi

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı bir televizyon programında, tarımsal hasılada Türkiye’nin Avrupa’da birinci sırada olduğunu, dünyada ilk 10 içinde bulunduğunu belirtti. 2024 yılı sonunda 32,6 milyar dolarlık tarımsal ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayan Yumaklı, 186 ülkeye ihracat yapıldığını, 2 bin 218 çeşit ürün satıldığını anlattı. Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçte olduğunu dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bizim yeterlilik konusunda sorunumuz yok. Sınırlarımız kapansa bizim kendi kendimize yeterliliğimiz konusunda sıkıntımız yok. Hayvansal üretime gelirsek; süt üretiminde dünyada 10’uncuyuz. Kırmızı et üretiminde büyükbaşta 9’uncu küçükbaşta 5’inciyiz. Beyaz et üretiminde dünyada 9’uncu, Avrupa’da birinciyiz. Yumurtada dünyada 10’uncu ve Avrupa’da birinciyiz. Nedense bir kesimin halen kendi ülkesinin hangi başlıkta olursa olsun üretim gücüne kabiliyetine inançsızlığı var. Yok canım bizde tarım bitti diyor bazıları. Tarım bittiyse bu rakamlar ne o zaman? Bu rakamları da biz açıklamıyoruz onu da söyleyeyim. Uluslararası, FAO'nun açıkladığı rakamlar var. Uluslararası kuruluşların, Birleşmiş Milletlerin farklı kuruluşları var."

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Yumaklı, 2002 yılında ülkenin toplam ihracatının 30 milyar dolarlar civarında olduğunu hatırlatarak, bugün bu rakamı sadece tarım kesiminin yaptığını söyledi.

Kurban Bayramı’nda kurbanlıklarla ilgili bir sorun yaşanmadığına dikkati çeken Yumaklı, "Çünkü biz bu yıl geçtiğimiz kesilen kurbanların yüzde 50 daha fazlası kurban arzı sağladık. Bütün üreticilerimiz buna odaklandı. Eğer bu yıl kesilemeyen elde kalan kurbanlık olursa Et ve Süt Kurumu olarak biz alacağız dedik. Ne üretici ne de tüketici açısından hem bulunurluluk hem de fiyat bağlamında bir sorun yaşanmadı. Türkiye’de 830 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvan kesildi. Toplam 3 milyon 330 bin hayvan kesilmiş oldu" diye konuştu.