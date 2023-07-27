×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yumaklı açıkladı... İzmir Kınık'daki orman yangını kontrol altına alındı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Kınık#Orman
Bakan Yumaklı açıkladı... İzmir Kınıkdaki orman yangını kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 10:03

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Kınık orman yangını da gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda kontrol altına alındı.' dedi.

Haberin Devamı

İzmir'in Kınık ilçesinde, dün saat 14.13'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanda yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 12 helikopter, 34 arazöz 13 su ikmal aracı, 7 ilk müdahale ekibi ve 6 iş makinesi ile söndürme çalışması başlatıldı. Orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyürken, alevlerin ilerlediği Çiftlik, Balaban ve Karatekeli mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken, bugün sabahın ilk ışıklarında havadan müdahale tekrar başladı.

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının gece boyunca yapılan havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındığını açıkladı.

Haberin Devamı

Bakan Yumaklı'nın açıklaması şöyle:

İzmir’in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde dün başlayan Orman yangınlarından Ödemiş yangını kontrol altına alınmıştı. Kınık orman yangını da gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda kontrol altına alındı. Her iki yangını da soğutma çalışmalarımız devam ediyor.

Gözden KaçmasınProf. Dr. Neyişçi: Yangında her 5 saatte atom bombasına eş değer enerji açığa çıkarProf. Dr. Neyişçi: Yangında her 5 saatte atom bombasına eş değer enerji açığa çıkarHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Kınık#Orman

BAKMADAN GEÇME!