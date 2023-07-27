Bakan Yumaklı açıkladı... İzmir Kınık'daki orman yangını kontrol altına alındı

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İzmir'in Kınık ilçesinde, dün saat 14.13'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanda yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 12 helikopter, 34 arazöz 13 su ikmal aracı, 7 ilk müdahale ekibi ve 6 iş makinesi ile söndürme çalışması başlatıldı. Orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyürken, alevlerin ilerlediği Çiftlik, Balaban ve Karatekeli mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken, bugün sabahın ilk ışıklarında havadan müdahale tekrar başladı.

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının gece boyunca yapılan havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındığını açıkladı.

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Bakan Yumaklı'nın açıklaması şöyle:

İzmir’in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde dün başlayan Orman yangınlarından Ödemiş yangını kontrol altına alınmıştı. Kınık orman yangını da gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda kontrol altına alındı. Her iki yangını da soğutma çalışmalarımız devam ediyor.