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Bakan Yumaklı: 445 milyon 249 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilere aktarıyoruz

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#İbrahim Yumaklı#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Tarımsal Destekleme
Bakan Yumaklı: 445 milyon 249 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilere aktarıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 21:01

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 445 milyon 249 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesabına yatırılacağını duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, destekleme ödemelerinin detaylarını da paylaştı. Bakan Yumaklı; Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği için 266 milyon 850 bin lira, Manda Desteği için 83 milyon 711 bin lira, Anaç Koyun Keçi Desteği olarak 32 milyon 851 bin lira, Sürü Yenileme Desteği için 25 milyon 919 bin 400 lira, Malak Desteği olarak 25 milyon 338 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği için 10 milyon 133 bin 750 lira, Toprak Analizi Desteği için 445 bin 850 lira olmak üzere toplamda 445 Milyon 249 bin lira destekleme ödemesinin çiftçilerin hesabına aktarılacağını ifade etti.

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#İbrahim Yumaklı#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Tarımsal Destekleme

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