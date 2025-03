Bakan Yumaklı: 2025 yılı yatırım programında 10.3 milyar lira maliyetli 57 tane projemiz var

Haberin Devamı



Çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Şırnak'a gelen Bakan Yumaklı, yaptığı konuşmada, Şırnak'ın da aralarında bulunduğu 19 ili hayvancılık, besi, materyali, üretim bölgesi olarak seçtiklerini söyledi. Türkiye Yüzyılı hedeflerinin büyük olduğunu belirten Yumaklı, üretimin ve üreticinin, bereketin yüzyılı yapacakları mottosuyla bu hedefle çıkmış vaziyette olduklarını kaydetti. Bakan Yumaklı, üretim planlamasının en önemli ayağının da destekler olduğunu dikkat çekerek, "Destekleme sisteminde de bir değişiklik yaptık. Önceden üretim sezonu bittikten sonra hangi ürün için ne kadar destek alacağınızı biliyor idiniz. Bunu da değiştirmiş olduk ve artık üreticilerimiz gelecek 3 yılda hangi ürün için ne kadar üretim desteği alacağını bilir durumda. Özellikle genç ve kadın girişimcilerin üretimin içerisinde kalmaları gerekli. Bununla alakalı da özellikle verimlilik desteklerini bundan sonraki dönemde arkadaşlarımız sizlere anlatıyorlar, anlatmaya devam edecekler. Ancak çok önemli bir yönü var ki bu işin, özellikle genç ve kadın girişimcilerimizin tabiri caizse biz onlara göz bebeğimiz olarak bakıyoruz. Onların üretimde, üretimin içerisinde kalmaları ve devam etmeleriyle alakalı çok hem destek metodolojimizi geliştirdik hem de projelerimizi bu manada sürdürüyoruz. Aile işletmeleri hakeza yine öyle" dedi.



Şırnak'ta son 22 yılda yaklaşık 35 milyar lira civarında tarım, orman ve su alanında yatırım yaptıklarına değinen Bakan Yumaklı, konuşmasına şöyle devam etti:



"Su ve sulama başlıkları hala da masamızın üzerindeki en önemli konu. Özellikle iklim değişikliğinin bizim önümüze getirdiği farklı konjektörel durumlardan kurtulmanın yolu su ve sulama projelerini hızlıca tamamlamak. İçme suyundan tutalım da diğerlerine kadar. Kentte terörden dolayı kapanan 26 köyden 18'inin merasını tekrar üretime açıldı. Bugün biraz önce göçerlerin olduğu yerden geldik. Bu bölgeye has dayanıklı hem süt hem de et verimi açısından önemli hamdani ırkıyla alakalı geliştirme ve koruma projesi başlattık. Bu meraların ıslahına devam edeceğiz. Özellikle sağım, aşılama, küpeleme, kırkım veya birçok faaliyetleri kolaylaştırmak için ihtiyaçlar var. İşte gölgelik var, güneş paneli var, sulaklar var. Bunların imalatlarıyla alakalı bu bölgeye özellikle pozitif ayrımcılık yapacağımızı da söylemek istiyorum."

Şırnak'a kırsal kalkınma projeleri için de 100 milyonluk bir bütçe ayrıldığımı aktaran Bakan Yumaklı, "Bununla ilgili hakikaten Şırnak'ın çok hedef odaklı, çok fazla dağıtmadan buraya hızlıca geri dönüş sağlayacak projeleri döndürülmesi gerekir. Şırnak, Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi, bunun yatırımıyla ilgili kararı almıştık. 16 Nisan'da da altyapı için ihaleye çıkılacak. Bunu 2025 yılının Ekim ayında bitirmeyi planlıyoruz. Bu da yaklaşık 250 milyon lira civarında bir yatırım bedeline sahip olacak. Burada 750'si kadınlarımızdan oluşmak üzere 1000'in üzerinde bir yeni istihdam sağlamış olacak bölgeye. Ekonomiye olan katkısı bizim hesaplarımıza göre şu anda yıllık 1.2 milyar lira civarında olacak. 10.3 milyar lira maliyetli 57 tane projemiz var 2025 yılı yatırım programında. Biz hep söyledik özellikle bölgenin o yaşamış olduğu bizim de geride bıraktığımız artık önümüze bıraktığımız terörden kaynaklı hakikaten hiç hak edilmeyen durumu çok hızlıca telafi etmek adına yatırımlarımızı biraz önce bahsettik. Şırnak'a getirmek üzere devam ediyoruz. Bu yıl bu 10.3 milyar liradan çok hızlıca 750 milyon lirasını o ödeneği çıkarmış olduk" diye konuştu.



"Türkiye'de 11 bine yakın proje var ama Şırnak'ın içme suyu projelerini ezbere biliyorum artık" diyen Bakan Yumaklı, "Özellikle Şırnak Akduman kaynağı içme suyu isale hattının ihalesini bu yıl yapacağız. Şenoba İncirdere içme suyu isale hattı, Uludere İçme Suyu İsale Hattı bunların da ihalelerini inşallah bu sene yapmış olacağız. İdil, Beytüşşebap, Güçlü Konak bunların da içme suyu tesislerinin inşaat ihaleleri bu sene yapılacak. Merkez Rodere Deresi ve Yan Kolları, Taşkın başımızın büyük derdi. Artık eskisi gibi yağmur geniş zamanlarda yağmıyor. Çok kısa bir zamanda çok fazla ve belli bölgeye yağıyor. Dolayısıyla taşkınlar her zaman için dikkatli olmamız gereken hususlar. Yine Habur ve Hezil çaylarının taşkın koruma yapıları da yatırım programına almış olduk" şeklinde konuştu.



Ormancılık çalışmaları için Şırnak'a 40 milyon liralık yatırım yapacaklarını söyleyen Bakan Yumaklı, "Ormancılık çalışmaları için 200 aileye ek gelir sağlamak üzere 50 bin menengiç ağacına burada Antep fıstığı aşılayacağız. Yine Namazdağ mevkiinde Şırnak Millet Ormanı olarak tescil edilen bir yer var. Yürüyüş parkuru, kamelyalar, çocuk oyun alanları yani Şırnak'taki kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak olan bu şeyi de yapmış olacağız. Cumhurbaşkanımızın, 'bizim bütün derdimiz, bütün tasamız bu memlekete hizmetkar olmak, onlara hizmet ve eser siyasetini göstermektir' diyor. Biz de aynı bakışta, aynı şevkle çalışıyoruz. Bize verilen sorumluluğu layığıyla yerine getirmek için gece gündüz sizlerle beraberiz. Şırnak'ın tarım ve orman sektöründe bugüne kadar geldiği nokta itibariyle ve bundan sonra gideceği hedefler itibariyle katkı veren kimler varsa canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.