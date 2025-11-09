Bakan Yılmaz Tunç: Hedefimiz net gecikmeyen bir adalet

Haberin Devamı

ANTALYA’da dün başlayan ve bugün de devam edecek olan ‘Yargı Teşkilatı Toplantısı’nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 23 Ocak’ta paylaşılan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Stratejisi ile ilgili hedefler ele alınacak. Cumhuriyet başsavcıları ve komisyon başkanları ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) temsilcileri ve bakanlık birimlerinin yargı teşkilatına ilişkin soru ve önerilerinin değerlendireceği toplantıya 424 kişi katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, özetle şu mesajları verdi: “Geciken adalet, eksilen adalettir. Bizim hedefimiz nettir, gecikmeyen, süratli ve güven veren bir yargı. Performans ve ödül sistemini hayata geçiriyoruz. Her dosya zamanında sonuçlandığında, her vatandaş hakkını gecikmeden aldığında, adaletin milletin vicdanında da tecelli ettiğine inanıyoruz.

MAHKEME ŞOV YERİ DEĞİL: Mahkeme salonları ne bir şov alanıdır ne de bir tiyatro sahnesi. Son dönemde bazı yargılamalarda, duruşma salonlarını istismar etmeye çalışanlara şahit oluyoruz. Usul kanunları, hâkim ve cumhuriyet savcılarımıza bu tür tutumları engelleme yetkisini açıkça vermiştir. Adaletin vakarını korumak için bu yetkinin tereddütsüz kullanılmasından kimse çekinmemelidir.

YENİ NESİL SUÇLAR: Son dönemde karşımıza çıkan yeni nesil suç yapılanmaları, klasik mafya düzenlerinden farklı olarak, dijital ağlar ve sosyal medya mecraları üzerinden örgütlenmekte, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef almaktadır. Bu sorun uluslararası bir sorun. Sınır ötesi suçlar işleniyor. Sanal bahis, kumar, istismar gibi konulara yönelik yasal düzenlemedeki eksiklerimizi süratle ortadan kaldıracağız.

DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE: Son yıllarda özellikle bilişim sistemleri ve telefonlar üzerinden yapılan dolandırıcılık fiillerinde bir artış görüyoruz. Hedef alınanlar yaşlılarımız, ömrünü alınteriyle geçirmiş büyüklerimizse, bu artık yalnızca bir suç değil, alçaklıktır. 11’inci Yargı Paketi, bu mücadeleyi güçlendirecek çok önemli düzenlemeleri içermektedir. Bu değişiklikler tavizsiz biçimde uygulandıkça, dolandırıcılıkla mücadele yeni bir aşamaya geçecek, mağduriyetlerin önü tamamen kesilecektir.”