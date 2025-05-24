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Bakan Yerlikaya'nın katılımıyla Türk Devletler Teşkilatı İçişleri Bakanları toplandı

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#Türk Devletleri Teşkilatı#İçişleri Bakanları Toplantısı#Ali Yerlikaya
Bakan Yerlikayanın katılımıyla Türk Devletler Teşkilatı İçişleri Bakanları toplandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 15:02

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Devletler Teşkilatı İçişleri Bakanları 2. toplantısına katıldığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Azerbaycan’ın ev sahipliğinde, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile gözlemci ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan’ın katılımıyla gerçekleşen Türk Devletler Teşkilatı İçişleri Bakanları 2. toplantısına katıldığını duyurdu. 

Bakan Yerlikayanın katılımıyla Türk Devletler Teşkilatı İçişleri Bakanları toplandı

TOPLANTININ ANA GÜNDEM MADDESİ TERÖR 

Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında “Terör, Uyuşturucu, Siber Suçlar, Düzensiz Göç ile mücadele, İçişleri Hizmetlerinin Dijitalleşmesi ve Türk Devletleri Teşkilatı Suçla Mücadele Konseyi’nin kurulması” toplantıdaki ana gündem maddelerimizdi. Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkeleri olarak sınır aşan suçlar başta olmak üzere, suçla ve suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Nazik misafirperverliği için Azerbaycan İçişleri Bakanı Sayın Vilayet Eyvazov’a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 

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#Türk Devletleri Teşkilatı#İçişleri Bakanları Toplantısı#Ali Yerlikaya

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