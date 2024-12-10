Bakan Yerlikaya’dan ülkesine dönen Suriyeliler açıklaması: Günlük geri dönüşler 2 katına çıktı

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Beştepe’deki Kabine toplantısının ardından basın mensurlarının sorularını yanıtlayan Ali Yerlikaya, şunları söyledi:

SINIR KAILARINDA KAPASİTEYİ ARTIRDIK

“Geçici koruma altındaki Suriyelilerde heyecan ve coşku var. Suriye’deki son duruma bakıyorlar. Suriye’de hükümet kuruluyor, şu an her şey yeni. Biz de gözlemliyoruz.

Çarşamba günü Suriyeli STK’lar ve Suriyelilere destek olan STK ile görüşeceğiz. 2024 yılında ortalama aylık 11 bin civarında gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler oluyordu. Günlük 300-350 civarında dönüş vardı.

Bugün (9 Aralık) bir hareketlilik başladı. Bu sayı öğlene kadar 1,5 - 2 katına çıktı. Bizim sınır kapılarımızda gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler için günlük kapasitemiz 3 bin civarındaydı.

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Günlük 350-400 kişi geçtiği için bu kapasite yeterliydi. Ancak geçiş sayıları artabileceği için bunu şimdi 15-20 bin kapasiteye çıkarttık.

GERİ DÖNME HAYALLERİNİN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ

2016 yılından şu ana kadar 737 bin geçici koruma altındaki Suriyeli, ülkelerine geri döndü. Geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili olarak biliyorsunuz adres güncellemelerini yaptık.

Şu an ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 Milyon 936 bin. Hepsinin adres güncellemeleri yapıldı.

Bir basın toplantısı yapacağız. Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler ile ilgili nasıl bir çalışma yürüttüğümüzü kamuoyu ile paylaşacağız. Suriye’de yaşananları anbean takip ediyoruz. 13 yıllık aradan sonra Suriyelilerin ülkelerine geri dönme hayallerinin olduğunu görüyoruz.

Geçici koruma altında bulunan 1 milyon 247 bin 432 Halep’li var. Daha önce de açıklamıştım. Biz göç yönetimi ile ilgili bütün bilgileri kamuoyu ile paylaşıyoruz.

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Yine paylaşmaya devam edeceğiz. Kamuoyunu bilgilendireceğiz. Sadece İçişleri Bakanlığı olarak değil, diğer bakanlıklarımız ile de koordine olarak çalışıyoruz.

Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşü kolaylaştırıcı neler yapabileceğimizin üzerinde çalışıyoruz. Bunları da zamanı gelince açıklayacağız.”

Gözden Kaçmasın Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor Haberi görüntüle