Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili açıklama: Rehine olayı yaşanmadı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

"TUSAŞ’a, bölücü terör örgütü PKK’nın saldırdığı saate dönecek olursak. 15:26 gasp edilen bir taksi onunla TUSAŞ’ın nizamiyesine geliniyor. Araçtan iki hain terörist iniyor. Ellerinde hiçbir silah olmayan masum insanlara ateş saçıyorlar. Orada şehit olan kardeşlerimiz var. Kendisi yaralanmasına rağmen Atakan Şahin kahramanımız tabancası ile karşısındakinin büyük tüfeğinin olmasına rağmen ateş ediyor ve kadın teröristi yaralıyor. 15:26’dan 4 dakika sonra yaralandığını anlayan kadın terörist kendini patlatıyor. Üzerinde yüklü miktarda plastik patlayıcı var. 15:30’dan 10 dakika sonra iki zırhlı araçla birlikte bizim Jandarma Özel Harekatımız oraya geliyor.

Polis Özel Harekat birimlerimiz oraya akın ediyor. En kısa sürede 730 jandarma ve emniyet birimi gidiyor. Havadan da unsurlarımız oraya gönderiliyor. 15:52’de bir zırhlı araç ve 17 Polis Özel Harekat birimimiz erkek teröristin akademi binasına girdiğini bildikleri için hemen oraya gidiyorlar. 15:52’de binanın dışı tamamen cam, turnike ve kapı var. Oraya korku salarak azametle girilmesi kararı veriliyor. Zırhlı araç 60-70 km hızla kapı ve camı patlatarak oraya giriyor. 17 kahraman çelik kalkanlarla oraya giriyor.

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"REHİNE OLAYI YAŞANMADI"

Şoka giren terörist 2 el bombası atıyor. 2 özel harekat polisi hafif şekilde yaralanıyor. Bina içerisinde yukarı doğru kaçmaya başlıyor. Orada çatışma başlıyor teröristi etkisiz hale getirmek için. Hiçbir şekilde içeride rehin olayı yaşanmadı, net ve açık.

Polis harekatın cesareti, orada rehin alma gibi durumu yaşatmadı. Panikleyen terörist tuvalete sıkışıp kalıyor. 16:40’da çıkış olmayacağını bildiği için kendini orada patlatıyor. 5 arkadaşımız hafif şekilde yaralanıyor.

Hiçbir özel harekat ve jandarmada yaralanma yok. Bütün bunlar olurken JÖH orada vatandaşlarımızın sahipsiz olmadığını gösteriyor. 730 arkadaşın tamamı 20 dakikada geliyor.

Bazı sosyal medyada ve diğer yayınlarda üzücü şekilde terörist sayısını farklı yansıttı. Kamuoyunu lütfen yanıltmayın.

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Jandarma ve polisimizi tebrik ediyorum. 15:52’den 16:40’a kadar kararlılık ile en az zayiatla atlattık. Arkadaşlarımızın cevvalliği operasyonumuzun başarısı bu neticeyi ortaya çıkardı.

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MARDİN'DEKİ OPERASYON

Mardin’de PKK’lı terörist ölü olarak ele geçirildi. Bunun yardımcısı olan gri kategoride bir terörist de etkisiz hale getirildi.

31 ilde bu sabah erken vakitte PKK ile harekat ettiğini değerlendirdiğimiz kişileri gözaltına aldık. Soruşturma devam ediyor. Büyük uyum içinde birimlerimiz çalışıyor.

Savunma Sanayii’nde çalışan tüm arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

6 buçuk milyar doları aşan ihracat rakamına ulaştık. Bu başarıyı kim hazmetti kim hazmetmedi umurumuzda değil. Tüm sektörlerde kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.