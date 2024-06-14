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Bakan Yerlikaya'dan trafik tedbiri açıklaması: 66 bin 92 personel görevlendirildi

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#İçişleri Bakanlığı#Ali Yerlikaya#Bayram
Bakan Yerlikayadan trafik tedbiri açıklaması: 66 bin 92 personel görevlendirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 10:42

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili dolayısıyla yola çıkacak vatandaşlara uyarıda bulunarak alınan tedbirleri açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor.

Binlerce vatandaşımız yolunuzu gözleyen ailelerine ve sevdiklerine kavuşma heyecanını yaşıyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince trafik tedbirleri kapsamında:

Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızdan toplam 66 bin 92 personelimiz görevlendirilmiştir.

1063 radar,
290 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi,
318 EDS yol denetimleri yapacaktır.

Yola çıkacak sevgili vatandaşlarım…
Lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin.

Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Araç kullanırken cep telefonlarıyla aramıza mesafe koyalım.

Tüm bu uyarılara uyalım ki: Yolun sonu bayram olsun.

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Kurban Bayramımız mübarek olsun.

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#İçişleri Bakanlığı#Ali Yerlikaya#Bayram

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