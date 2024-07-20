Bakan Yerlikaya'dan terörle mücadele açıklaması: Kökünü kazıyoruz

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün Rize'deki ziyaretlerinin ardından sabah saatlerinde kara yoluyla Trabzon'da geldi. Trabzon Valiliğini ziyaret eden Yerlikaya, Vali Aziz Yıldırım'dan bilgiler aldı. Valilik ziyareti sonrası Devlet Su İşleri Sosyal Tesisleri'ne geçen Bakan Yerlikaya burada İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "Dün Rize'de, bugün Trabzon'dayız. 1 Haziran 2023-30 Haziran 2024 tarihleri arasında güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili ve sağlamış olduğumuz kişilere, mallara ve diğer tüm suç türlerine karşı önleyici hizmetlerimizin geldiği nokta ve bunları aydınlatıp adalete teslim etmeyle ilgili rakamlarımızın her birini tek tek burada inceledik, irdeledik. Trabzon, sahip olduğu 4 bin yıllık kadim tarihiyle bu toprakların, bu coğrafyanın tapusudur. Trabzon, ‘biz toprakları değil, gönülleri fethetmeye gidiyoruz’ diyen Sultan Fatih'in bizlere kutlu emanetidir. Bizler de bu kutlu emanete sahip çıkmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu aziz şehirde bakanlık olarak huzur ve güven sağlamak için terör örgütlerinden uyuşturucu satıcılarına, organize suç örgütlerinden dolandırıcılara ve göçmen kaçakçılarına kadar mücadele ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Bu kapsamda Trabzon'da terörün ve teröristlerin kökünü kazıyoruz. Tüm Türkiye'de ve tüm şehirlerimizde de şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz ve kararlıyız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemize devam ediyoruz. Eren Bülbül evladımız gibi başka hiçbir vatan evladımızı daha teröre kurban vermek istemiyoruz. Bu amaçla bölücü terör örgütü PKK, KCK, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik Trabzon'umuzda toplam 64 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 77 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 9 tutuklandı. 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerini kullandı.

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'HEP BERABER GAYRET GÖSTERMELİYİZ'

Uyuşturucuyla mücadele noktasında hep beraber gayret gösterilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, "Değerli arkadaşlar, uyuşturucu ticareti; toplumsal, siyasal ve ekonomik içeren çok boyutlu sosyal bir sorun. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Trabzon'da yine aynı dönemde 230 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 1910 zehir taciri gözaltına alındı. Bunların 175'i tutuklandı, 45'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Tabii her gittiğimiz şehirde biz uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili şunu söylüyoruz. Bunun bir arz cephesi bunun bir talep cephesi olduğunu söylüyoruz. Arz cephesinde görev daha çok İçişleri Bakanlığı'nın ve biz bu noktada geldiğimiz günden bu yana hem rakamlar noktasında sizlerle bunu paylaşıyoruz. Kararlılığımızı zaten bütün ülke biliyor. Ama talep cephesinde biz şunu söylemek istiyoruz. Ailelerin, gençlerin, tüm vatandaşların bilinçlenmesi ve uyuşturucuya yaklaşmama noktasında, dirençlenme noktasında da bizim hep beraber topyekun Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerektiğinin bir kere altını çizmek istiyorum. Bu noktada hep beraber gayret göstermeliyiz. Biz Trabzon'da hemşehrilerimizden daha fazla destek bekliyoruz. Bizim NARVAS adı altında bir yazılım programımız var. Yani gördüğümüz, duyduğumuz, işittiğimiz, uyuşturucu satıcılığı veya kullanımıyla ilgili bildiklerimizi güvenlik birimlerimizle UYUMA aplikasyonumuzla, 112'ye söylenmesi bize güç veriyor. Ve arzla ilgili mücadelemizi çok daha etkin hale getirmiş oluyoruz" diye konuştu.

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'DEVLET VE MİLLET İRADESİNDEN BAŞKA GÜÇ TANIMIYORUZ'

Organize suç örgütleriyle sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diğer bir konu organize suç örgütleriyle ilgili, yasa dışı faaliyetlerden kar elde etmek için bir araya gelen kişilerin oluşturduğu suç girişimleriyle mücadele noktasında da göreve başladığımız günden bu yana kararlılığımızı bütün aziz milletimiz görüyor. Bugün sabah paylaşmış olduğumuz KUYU-10 operasyonuyla beraber dünkü çökertilen çete sayı rakamının 619'dan 620 rakamına ulaştığını söylüyorum. Burada yine bu amaçla buradaki güvenlik birimlerimizin de 14 operasyon düzenlendiğini, 44 şüphelinin bugüne kadar gözaltına alındığını 4 tutuklama ve 5'i hakkında adli kontrol kararının verildiğini ifade etmek istiyorum. Ama dün Rize'de söylediğimi bugün müsaadenizle Trabzonlu hemşehrilerimize de söylemekte fayda var. Biz her yerde şunu söylüyoruz, aziz milletimize. Organize suç örgütleriyle, şehir eşkıyalarıyla ilgili duyduğumuz, bildiğimiz bir şey varsa lütfen ama lütfen bunu bizim güvenlik birimlerimiz Valimize, mülki idare amirlerimize bunu söyleyin. Bunu bize bırakın. Biz onların hakkından geliriz. Çünkü devlet ve millet iradesinden başka bir güç biz tanımıyoruz. Hukuk devletiyiz" dedi.