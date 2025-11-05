Bakan Yerlikaya'dan sosyal medyadaki iddialara sert tepki: Alçak bir algı çalışması

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Ali Yerlikaya zafiyet yok demiş" içerikli haberlere ilişkin kamuoyunun gerçek bilgilerle aydınlatılması gereği duyulmuştur.

Şöyle ki;

09.09.2020 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) arasında "İstanbul’un Trafik Planlama Yönetim ve İşletim Yazılımının Yapılması" konusunda bir protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı’nın İBB’ye, 5 milyon 117 bin 887 dolar hibe desteği yapacağı belirtilmiştir.

15.09.2020 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, ilgili yazılımın yapılması için ABD menşeli SAS adlı firma ile anlaşmıştır.

Haberin Devamı

Yapılan anlaşmanın kamuoyuna yansımasından sonra, G.K. adlı bir vatandaş, 24.09.2020 tarihinde düzenlenen çağrı kaydı ile, "Aynı yazılım işlemlerinin başka firmalarca daha düşük maliyete yapılabileceğini, bununla birlikte söz konusu işlemin yabancı bir yazılım firmasına yaptırılmasının verilerin yönetilmesi noktasında milli güvenlik sorunu doğurabileceğini" belirtmiş ve şikayetçi olmuştur.

Benzer bir şikayet de, Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılmış ve yapılan işlemin 2019/12 sayılı "Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesine aykırı olduğu iddia edilmiştir.

26.09.2020 tarihli 2004292886 sayılı CİMER başvurusu ile aynı konuyu içeren şikayet İstanbul Valiliğine de gelmiştir.

Dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından, 25.01.2021 tarihli yazı ile İçişleri Bakanlığı’ndan, iddiaların araştırma veya soruşturulması için Mülkiye Müfettişi görevlendirilmesi talep edilmiştir.

14.12.2021 tarihli yazı ile İçişleri Bakanlığı, Mülkiye Teftiş Kuruluna iddiaları "soruşturma değil" araştırma amaçlı sevk etmiştir.

Görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri, 29.04.2022 tarihinde, 37 sayfalık bir rapor hazırlamıştır.

Bu raporda; iddiaların tek tek incelendiği ifade edilmiş; hibenin harcanmasında ve işin ABD menşeli SAS firmasına yaptırılmasında yasaya aykırılık bulunmadığı, "Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesine aykırılık tespit edilmediği ve konuya ilişkin "bir işlem yapılmasına yer olmadığı" hususları belirtilmiştir.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığınca, İstanbul Valiliğine gönderilen 07.06.2022 tarihli yazıda raporun gereğinin yapılması talimatlandırılmıştır.

İçişleri Bakanlığının bu yazısı doğrultusunda, İstanbul Valiliği, 23.06.2022 tarihli yazısıyla, söz konusu iddiaların işleme konulmamasına karar vermiştir.

"Ali Yerlikaya zafiyet yok demiş" içerikli haberlere ilişkin mesnetsiz iddiaları dile getirenlerin yaptıkları, tam anlamıyla alçak bir algı çalışmasından ibarettir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.