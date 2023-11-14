Bakan Yerlikaya'dan 'sosyal medya' açıklaması: 79 şüpheliye işlem yapıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya üzerinden halkımızı ayrıştırmaya, dini, milli ve manevi değerlerimizle, devlet büyüklerimize hakaret edenlere göz yummadık, yummayacağız!

Sosyal medya hesapları üzerinden hesap yapanların hesaplarını bozacağız.

Son 1 ayda sosyal medya üzerinden halkın dini, milli, manevi değerlerine, devlet büyüklerimize hakaret eden, halkımızı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden 79 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Son 4 gün içinde “Dini Değerleri Alenen Aşağılama” suçundan 8 hesap hakkında inceleme başlatıldı.

Ayrıca; sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden son 1 ayda 60.338.566 hesaptan 1.432.556.601 paylaşım yapıldığı tespit edildi.

Paylaşım yapan hesapların %27.86’sının bilgisayarlar tarafından yönetilen BOT hesaplar olduğu belirlendi. Paylaşımların yüzde 41’inin (587.348.206 tweet) olumsuz ve spekülatif olduğu tespit edildi.

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Halkımızın bu tür paylaşımlara ve hesaplara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz.

Özellikle son dönemde dinimize, ahlaki değerlerimize hakaret eden hadsizlere hemen işlem yapıyoruz, adalete teslim ediyoruz."