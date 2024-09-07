Bakan Yerlikaya'dan şehit polisin ailesine ziyaret

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Kastamonu'yu ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi programa katıldı, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Bakan Yerlikaya ziyaretleri çerçevesinde, 1 Ağustos tarihinde Kastamonu'da firari şahıs tarafından silahla ateş açılması neticesinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Ahmet Şahan'ın ailesini ziyaret etti. Şehit Şahan'ın eşi, çocukları ile bir araya gelen Bakan Yerlikaya, taziye dileklerini iletti.

Ziyaret ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Yerlikaya, "Kahraman şehidimiz Ahmet Şahan, Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzde görevli polis memurumuzdu. Zehir tacirleriyle mücadele ediyordu. 1 Ağustos 2024 tarihinde görevi başındayken yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Bugün kahraman şehidimizin ailesini, eşi Müjgan kardeşimizi, evlatları Yaşar ve Yaren yavrularımızı, kayınvalidesi Muammer ablamız ve kayınpederi İbrahim ağabeyimizi Kastamonu’daki evlerinde ziyaret ettik. Dualarımız şehidimiz içindi" ifadelerine yer verdi.

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