Bakan Yerlikaya'dan şehit polisin ailesine baş sağlığı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
Milletimizin başı sağ olsun.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Ogün Yürümez, Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında İETT otobüsünün çarpması sonucu olay yerinde şehit olmuştur.
Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.
Makamı âli olsun.
Milletimizin başı sağ olsun.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 3, 2024
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Ogün YÜRÜMEZ, Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında İETT otobüsünün çarpması sonucu olay yerinde şehit olmuştur🇹🇷
Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine,… pic.twitter.com/2KT6Tdg25q