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Bakan Yerlikaya'dan şehit polisin ailesine baş sağlığı

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#Ogün Yürümez#İETT#İstanbul
Bakan Yerlikayadan şehit polisin ailesine baş sağlığı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 13:31

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ogün Yürümez için mesaj yayımladı. Şehide rahmet dileyen Bakan Yerlikaya, acılı aileye başsağlığı diledi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Milletimizin başı sağ olsun.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Ogün Yürümez, Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında İETT otobüsünün çarpması sonucu olay yerinde şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Makamı âli olsun.

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#Ogün Yürümez#İETT#İstanbul

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