×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya’dan şehit Koçyiğit'in ailesine ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanı#Terörle Mücadele
Bakan Yerlikaya’dan şehit Koçyiğitin ailesine ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 23:24

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Yasin Koçyiğit'in ailesini ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin yakınları ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Haberin Devamı

 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu gece, Yalova’daki saldırıda şehit düşen kahraman polisimiz Yasin Koçyiğit’in Ankara’daki ailesinin yanındaydık. Şehidimizin annesi Hatice ablamız, eşi Rana kardeşimiz, evlatları Hatice ve Sıla kızlarımızla şehidimizi dualarla andık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şehidimizin ailesiyle telefonla görüştü, taziyelerini iletti. Şehidimiz Yasin Koçyiğit’i rahmetle yâd ediyorum. Ailesine, sevdiklerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanı#Terörle Mücadele

BAKMADAN GEÇME!