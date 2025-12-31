Bakan Yerlikaya’dan şehit Koçyiğit'in ailesine ziyaret

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu gece, Yalova’daki saldırıda şehit düşen kahraman polisimiz Yasin Koçyiğit’in Ankara’daki ailesinin yanındaydık. Şehidimizin annesi Hatice ablamız, eşi Rana kardeşimiz, evlatları Hatice ve Sıla kızlarımızla şehidimizi dualarla andık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şehidimizin ailesiyle telefonla görüştü, taziyelerini iletti. Şehidimiz Yasin Koçyiğit’i rahmetle yâd ediyorum. Ailesine, sevdiklerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.