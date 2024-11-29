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Bakan Yerlikaya'dan sahte para paylaşımı! 10 ayda 340 operasyon yapıldı

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#Bakan Yerlikaya#Sahte Para #Operasyon
Bakan Yerlikayadan sahte para paylaşımı 10 ayda 340 operasyon yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 19:04

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte para operasyonlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya, 2024 yılının ilk 10 ayında “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik 32’si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

2024 yılının ilk 10 ayında “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik 32’si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda; 104 şüpheli tutuklandı, 48 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan Operasyonlar sonucu: 1 milyon 479 bin 260 TL, 352 bin 576 ABD Doları ve 3 milyon 613 bin 550 Euro değerinde sahte para ele geçirildi. Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 2 adet matbaa deşifre edildi. “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik operasyonlarımız devam ediyor

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#Bakan Yerlikaya#Sahte Para #Operasyon

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