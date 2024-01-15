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Bakan Yerlikaya'dan provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama: 18 kişi yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Operasyon#BTÖ
Bakan Yerlikayadan provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama: 18 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 08:09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit olan kahraman Mehmetçiklere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı terör örgütünü öven ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 170 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiğini açıkladı. Yerlikaya, 133 şüphelinin yurt dışında olduğunun belirlendiğini duyurdu.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize ve Pençe Kilit Harekât bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi.

133 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 18’i yakalandı. 19’u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

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#Bakan Yerlikaya#Operasyon#BTÖ

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