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Bakan Yerlikaya'dan polis teşkilatına övgü: İyi ki varsınz

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#Emniyet Genel Müdürlüğü
Bakan Yerlikayadan polis teşkilatına övgü: İyi ki varsınz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 13:34

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, afetler ve terörle mücadelenin yanı sıra çeşitli olaylara müdahale eden polislerin görüntülerinden hazırlanan klibi Twitter hesabından paylaşarak, "Şefkatin, güvenin, vefanın, kahramanlığın, ferasetin timsalidir bizim polisimiz" dedi.

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Bakan Yerlikaya, polislerin afetler ve terörle mücadelenin yanı sıra çeşitli olaylara müdahale ederken çekilen görüntüleri kullanılarak hazırlanan klibi Twitter hesabından paylaştı.

Yerlikaya, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettikleri gibi 'Türk polisi vicdanı olmayanların karşısındadır.' Yoğun kar altında yolda kalan arabaları elleriyle ittirerek kurtarır bizim polisimiz. Selde, elinden tuttuğu yaşlı amcamızı güven içinde evine bırakır. Orman yangınlarını söndürmek için TOMA'larla alevlerin arasındadır. Depremde enkaz altından çıkardığı evladı annesine kavuşturur, ana duasını alır. Göz aydınlığımız yavrularımızı güler yüzüyle güven içinde karşıdan karşıya geçirir. Can dostlarımızı elleriyle besler. Fethi Sekin'dir Türk polisi. Kendini siper eder, teröristlere kahramanca karşı koyar. Şehit olacağını bile bile. Alp Efe Bekit'tir bizim polisimiz. Yol güvenliğini sağlarken motosiklet çarpması sonucu genç yaşta şehadete erer. Şefkatin, güvenin, vefanın, kahramanlığın, ferasetin timsalidir bizim polisimiz. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı. 

 

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#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#Emniyet Genel Müdürlüğü