HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya’dan Özgür Özel’e tepki: Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz

Güncelleme Tarihi:

Bakan Yerlikaya’dan Özgür Özel’e tepki: Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2025 23:29

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına tepki gösterdi. Bakan Yerlikaya, mahkeme kararlarının yok sayılamayacağını vurgulayarak “Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamasına tepki gösterdi.

MAHKEME KARARINI HATIRLATTI

Bakan Yerlikaya, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararına dikkat çekerek, “CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır” ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSE KANUNLARIN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR"

Yerlikaya, mahkeme kararlarını yok saymanın hukuka meydan okumak olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır.”

SOKAK ÇAĞRILARINA TEPKİ

Sokak çağrılarına tepki gösteren Yerlikaya, “Sokak çağrıları yaparak kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

 

#Ali Yerlikaya#Özgür Özel#Bakan Yerlikaya

