Bakan Yerlikaya'dan Özel'e yapılan saldırıyla ilgili provakatif paylaşım yapanlara ilişkin açıklama

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından CHP Lideri Özel'e yapılan saldırıyla ilgili provakatif paylaşım yapanlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor. Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz."