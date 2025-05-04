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Bakan Yerlikaya'dan Özel'e yapılan saldırıyla ilgili provakatif paylaşım yapanlara ilişkin açıklama

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#Özgür Özel#Bakan Yerlikaya#Ali Yerlikaya
Bakan Yerlikayadan Özele yapılan saldırıyla ilgili provakatif paylaşım yapanlara ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2025 19:44

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceklerini bildirdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından CHP Lideri Özel'e yapılan saldırıyla ilgili provakatif paylaşım yapanlara ilişkin açıklama yaptı.

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Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor. Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz."

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#Özgür Özel#Bakan Yerlikaya#Ali Yerlikaya

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