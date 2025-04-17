Bakan Yerlikaya: Bu kişiler içimizde kin ve nefret tohumu ekmeye çalıştı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bu sabah, Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonu olan: ‘’Narkokapan-Ankara’’ operasyonunu gerçekleştirdik!

Hazırlıkları; tam 6 ay süren bu operasyondaki hedefimiz ‘’Torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı! Bu Operasyona 4 bin 768 polisimiz, 1.461 ekibimiz, 40 özel eğitimli dedektör köpeğimizle, 4 İHA ve hava destek unsurlarımız katıldılar…

Bu operasyon, o kadar büyük bir operasyondu ki: Aynı anda, 626 farklı adrese, Tekrar ediyorum: Aynı anda, 626 farklı adrese baskınlar düzenlendi. operasyonda şu ana dek, 574 şahsı gözaltına aldık. Ve operasyonumuz da hala devam ediyor.

Değerli Arkadaşlar, Uyuşturucunun arzıyla mücadelenin bir çok farklı cephesi var. İşte önceki gün; 5 ülkede eşzamanlı yürüttüğümüz ve Uluslararası organize suç örgütlerine ağır bir darbe vurduğumuz: Orkinos-Bulut operasyonumuzun detaylarını, sizlerle paylaşmıştım.

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"BARONUNDAN TORBACISINA HEPSİNİ DAĞITIYORUZ"

Bugün de, Ankara’daki sokak satıcılarına yönelik. NARKOKAPAN-ANKARA Operasyonunu gerçekleştirdik. Baronundan, elinde torbayla zehir saçan sokak satıcısına dek Bu kirli zincirin her halkasını dağıtıyoruz!

Çünkü biz bu mücadeleyi; ülkemizin geleceği adına, Tüm insanlık adına verilen bir savaş olarak görüyoruz.

Kıymetli Basın Mensupları, Arzla mücadele dedik ya… Bu Kabine dönemimizde, zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda, Toplam 65 bin 918 şahıs tutuklandı.

Bu operasyonlarda; 200 tondan fazla uyuşturucu madde, 180 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 24’ü uluslararası, 32’si ulusal olmak üzere, Toplam 267 uyuşturucu organize suç örgütü çökertildi.

Bu Narkotik suçlardan, 64’ü Kırmızı Bülten, 32’si Kırmızı Difüzyon olmak üzere aranan, 96 uluslararası organize suç örgütü üyesi ülkemizde yakalandı.

Ayrıca, Hakkında Narkotik Suçlardan Kırmızı Bülten çıkarttığımız. 65 şahsın, yakalanıp ülkemize iadesi de sağlandı. Ve Narkotik Suçlardan, yine Kabine dönemimizde. 208 Kırmızı Bülten çıkartıldı.

Kıymetli Vatandaşlarım, Sevgili Gençler… Biz hiç durmadık, durmayacağız da! Bakın, sokaklarımızı tertemiz hale getirene kadar, sizleri, uyuşturucudan tamamen koruyana kadar, biz bu mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

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Kıymetli Vatandaşlarım, Değerli Basın Mensupları, Maalesef, bir mücadele sahamız daha var. Görüyorsunuz, o da; sosyal medya üzerinden, yalan haber yayan ve iftira atanlara karşı.

"İNFİAL YARATMAYI AMAÇLAYANLAR OLDU"

İşte, bu sabahki operasyonumuz öncesinde bile; polisimizin yaptığı rutin hazırlık çalışmalarını başka yerlere çekerek, Halkımız arasında korku, kargaşa, infial yaratmayı amaçlayanlar oldu. Bu kişiler, Pervasızca bizim içimizde, kin ve nefret tohumları ekmeye çalıştılar.

Huzurumuzu, güvenliğimizi ve ekonomimizi tehdit etme cüreti gösteren bu alçak provokatörler, Bilin ki, Siber devriyelerimizin takibindeler.

Arkadaşlarım sabaha kadar uyumadılar.

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Bunları tespit ettik. Dün geceden beri, X üzerinden, 116 bin 333 paylaşım yapıldı.

Bunların % 34’ü bot hesaplardı. Ve paylaşımların %89’u olumsuzdu.

Haklarında suç duyurusunda bulunuyoruz. Hukuk önünde tek tek hesap verecekler.

"UMURUMUZDA DEĞİLSİNİZ"

Bir de uyuşturucuyla mücadelemizdeki başarımızı, hazmedemeyen tipler var! Onlara buradan açıkça ifade etmek istiyorum: Umurumuzda bile değilsiniz!

Ve 6 aydır emek veren, Teknik takipleri yapan, Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerim Sizlerle iftihar ediyorum. Her zaman söylüyorum… Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz!