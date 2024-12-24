Bakan Yerlikaya ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı açıkladı: Günlük dönüş sayısı 6,8 kat arttı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı'ndaki Editör Masası yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yerlikaya, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Balıkesir'de 8.25'te bir patlama meydana geldi. Valimiz ile görüştük, tüm kuruluşlar oraya ulaştı. 4 yaralı, 12 can kaybı var. Savcılık soruşturma başlattı. Patlamanın nedeni henüz belli değil. Vefat edenlere Rahmet diliyor yaralananlara acil şifa diliyoruz.

AFAD'IN SEDNAYA HAPİSHANESİ'NDEKİ ÇALIŞMASI

8 Aralık'ta tarihi bir gün yaşandı. 61 yıllık Baas rejimi çöktü ve Esed Rusya'ya kaçtı. 61 yıl boyunca kendi halkına işkencelerin yapılması, ölümlerle sonuçlanan 350 bin deniyor ama çok ötesinde can kaybı olduğu biliyor. Kendisi de Rusya'da sığınmacı durumuna düştü, ama kaçarak. Ülkenin kalan son zenginliklerini de alıp götüren zalim rejimden bahsediyoruz.

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Göç politikalarımız hep insani oldu. Cumhurbaşkanımız hep "zalimin karşısında mazlumun yanında yer aldık" dedi. Bizim, cumhurbaşkanımız liderliğinde, bize gelen Suriyelilere bakışımız da bu yönde oldu.

Göçmen karşıtlığını, yabancı düşmanlığını dilde öyle aşırı kullananlar oldu ki anlamak mümkün değil. Suriyeli muhalifler inandığı değerler adına, toprak bütünlüğünden yana olanların kazanması sevinçle karşılandı.

Sednaya ile ilgili oradan bir talep geldi. Çalışmalardan tatmin olmadıklarını söylediler. 43 araç 4 arama köpeği oraya gitti. 4 gün sonra Şam Büyükelçimiz görevine başladı. Sednaya'da, yerleşkede güvenli alanda hassas arama yaptılar. Gidenler en donanımlı arkadaşlarımızdı. Herhangi bir toplu mezar ya da bulunamamış birine rastlayamadılar. İnsanlık adına büyük utanç duyuyoruz.

AFAD dünya çapında marka değeri güçlü olan kuruluşumuz. Fırat Kalkanı harekatı ile oradaki göçün kaynağının kontrol altına alınmasında bu bölgeye insanların tutunması için briket evlerin yapımını AFAD koordine etti. AFAD'ın yaptığı yardımlarla ilgili, 316 tır un gönderdik. 2017'den bu yana 1 milyon gıda kolisi, 110 bin 114 ton un yardımı yaptık. AFAD, STK'ların, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kızılay'ın orada koordinasyonunu sağlıyor. Bize gelmesi muhtemel olan göç yerinde önlendi. Onurlu dönüşler de bu sayede oldu.

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Ülkemizde misafir ettiğimiz 4 milyon 164 bin göçmenden 2 milyon 920 bini Suriyeli. Suriyeli sayısı oransal olarak en fazla Kilis'te. İstanbul'da oran yüzde 3.

SURİYELİLERİN EĞİTİM DURUMU

Biz onlarla ilgili yaptığımız temel uyumla ilgili en önemlisi eğitimdi. Bizdeki Suriyelilerden 819 bini Suriyeli öğrenci. Okullaşma oranı 76.5. 60.750 Suriyeli şu an öğrenim görüyor. Yeni geçici hükümet kurulma çalışması içinde. Bazılarının Türkiye'deki mezunlardan olması sevindirici.

KAÇ SURİYELİ DÖNDÜ?

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2017'den 8 Aralık'a kadarki dönüşlerde 763 bin 443 gönüllü olarak döndü. 8'inde Suriye'nin özgürleşmesinden sonra 15 gün içinde giden sayısı 25 bini geçti. Günlük dönüş sayısı 6,8 kat arttı

SURİYE'DE MEMURLAR MAAŞLARINI ALAMIYOR

Esed kendisi kaçarken ülkenin kasadaki bütün parasını da götürmüş ve memurlar maaşını bile alamıyor. Suriye'de herkesi kucaklayan, onlarla bir beraber olan hükümeti destekleyerek huzur ikliminin olduğu, kendisine ve komşularına zarar vermeyen Suriye konusunda tavsiyelerimizi göstereceğiz.

EN ÇOK GAZİANTEP'TEN GİDEN OLDU

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Şu anda 6 sınır kapımızda buradan gönüllü dönüşleri sağladık. Doğal olarak en çok bulunan illerden gitti, Gaziantep'ten giden oldu en çok. Gelenin en çoğu Halepli olunca gidenlerin de yarıya yakını Halepli.

8 Aralık'a kadar sınır kapılarımızda 3 bin 20 idi işlem kapasitemiz. Talebin artacağını ön görerek çalışan sayısını artırdık. 24 saat çalışma stiline geçtik. 19 rakamına ulaştık.

Randevu alanlarda ilk yaptığımız şey parmak izine bakıyoruz. Herhangi bir kaydı, araması var mı bunları inceliyoruz. Hangi kapıdan gitmek istiyorsa ona yol izin belgesi veriyoruz. Çıkış sırasında forum doldurtarak, imza attırarak onun gönüllülüğünü ispat ediyoruz.

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EŞYALARINI GÖTÜREBİLECEKLER

Gönüllü dönüşle ilgili "giderken yanımızda neler götürelim" sorusu var. Ev eşyalarını götürebilecekler mi, bunun için "evlerinde ne varsa hepsini götürsünler" dedik. Çünkü orada imkanları yok. Çekçekler ile ülkemize giriş yapmışlardı... 200 binin biraz üzerinde aracı olan var. Bunları da oraya götürebilsinler dedik. "Ben bu aracı artık sadece Suriye'de kullanacağım" diye kayıt oluşturuyor.