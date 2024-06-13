Bakan Yerlikaya'dan önemli açıklamalar

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşmasından satır başları şöyle:

Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek varlık sebebimiz. Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır. Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa ediyoruz. Bakanlığımızın misyonu Türkiye'nin huzurudur. Terör örgütleri, organize yapılanmalar, suç odakları ile mücadelemizi 365 gün sürdürüyoruz. Bölücü terör örgütüne karşı kararlı mücadelemiz var. Bu topraklardan terörü kazıyıp atıyoruz. Munzur'da huzurun sesi hakim.

Sizlerle 1 yıldaki terörle mücadele verilerini paylaşacağım:

PKK'ya yönelik kırsalda operasyon sayısı 27.335 , toplamda operasyon sayısı 31.994; şehir operasyonlarında 4659. 1022 terörist etkisiz hale getirildi. İHA uçuş saati 46 bin 678

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49 ÜST DÜZEY TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

FETÖ'ye 1 yılda 5.543 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 8892 kişi gözaltına alındı, 1595 kişi tutuklandı. Sol örgütlere 614 operasyon düzenlendi. DEAŞ'a 1607 operasyon düzenlendi. Tüm terör örgütlerinde 49 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

106 MİLYAR TL MADDİ DEĞERİ OLAN VARLIĞA EL KONULDU

Organize suçlarda 1451 operasyon düzenlendi. 10285 kişi gözaltına alındı. 3891 kişi tutuklandı. 585 suç çetesi çökertildi. 106 milyar lira maddi değeri olan maddi varlığa el konuldu.

Kırmızı bülten sayısı 344. Kırmızı difüzyon sayısı 153. Bu kişilerden 497'si yakalandı.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 31 BİN 792 TUTUKLAMA

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Sokaklarımızdaki uyuşturucu tacirlerini küçük büyük bakmaksızın nefeslerini kesiyoruz. Gençlerimizi zehirlemeye kimse cüret edemez. Uyuşturucu imal ve ticaretine 44.937 operasyon düzenlendi. 74 bin 703 gözaltı yapıldı 31 bin 792 kişi tutuklandı. Adli kontrol kararı verenlerin peşindeyiz, onları arkadaşlarının yanına göndermekte kararlıyız. 128 ton, 63 milyon adet, 162,5 milyon kök uyuşturucu ele geçirildi.

Asayiş suçlarında 1 yıllık periyotta yüzde 3,8 suç azaldı. Mal varlığına karşı ,işlenen 9 önemli suç yüzde 14,6 azaldı. Kişiler karşı işlenen 10 önemli suçta aydınlatma oranımız yüzde 97.2. Operasyonlarda toplam 198.918 kişi yakalandı.

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Evden hırsızlık olaylarında işlenen suç oranı yüzde 45,2 oranında düştü. Günlük ortalama suç sayısı 162.