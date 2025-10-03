×
Bakan Yerlikaya'dan müjde: Yılda iki kez yapılıyordu, artık her ay yapılacak

#Ali Yerlikaya#Polis#Polislik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 14:09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerin çalışma şartlarının iyileştirilmesine dönük atılan adımları paylaştı. Yerlikaya, "Önceki yıllarda yılda 2 kez yapılan mazeret atamaları, bu yıl her ay yapılmaya başlanmıştır ve böyle devam edecektir." dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Suç ve suçlularla mücadeleyi yılın 365 günü 24 saat sürdüren kahraman polislerimizin çalışma koşullarıyla ilgili konular, ayak üstü konuşularak geçiştirilemeyecek kadar önemlidir.

İlk kez Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, atamalarda daha hakkaniyetli ve kurumsal gereksinimlere uygun Görev Puanı Sistemi’ne geçilmiştir.

KADRO ÇALIŞMASI 2025 SONUNDA TAMAMLANACAK

Emniyet Teşkilatında birimlerin ve personel ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla standart kadro çalışması 2025 yılı sonunda tamamlanacak ve 2. Şark konusu ile ilgili değerlendirme kamuoyuna duyurulacaktır.

2025 yılının Aile Yılı olması nedeniyle önceki yıllarda yılda 2 kez yapılan mazeret atamaları, bu yıl her ay yapılmaya başlanmıştır ve böyle devam edecektir.

Polislerimizin beklentilerini çok iyi biliyorum. Her bir konuyla ilgili titizlikle çalışıyoruz. İnşallah zamanı geldiğinde hep birlikte neler olduğunu göreceğiz!

