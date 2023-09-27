Bakan Yerlikaya'dan Mobil Göç Noktası Uygulaması açıklaması: 1 Ekim'de 4 büyükşehirde daha başlıyor

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Göreve başladıkları günden 22 Eylül'e kadar 97 bin 363 düzensiz göçmen yakaladıklarını söyleyen Yerlikaya’nın, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularına verdiği cevaplar şöyle:

70 BİN KİŞİNİN GİRİŞİ ENGELLENDİ

“Suçlularla mücadeleyle ilgili daha sonra yapacaklarımızı duyduktan sonra çok şaşıracağız. Varsa bir suçlu onu yakalayacağız, adalete teslim edeceğiz, başka çaresi yok. Göreve başladığımız günden 22 Eylül'e kadar 97 bin 363 düzensiz göçmen yakaladık. 22 Eylül'e kadar 42 bin 875 düzensiz göçmeni deport ettik. Sahaya böyle basmamız sonucunda vizesi biten, ikamet izni biten 105 bin 488 yabancı uçağa bindi, ülkeden ayrıldı. Daha önceden 89 bindi rakam. Sınırlara öyle iyi bakıyor ki Milli Savunma Bakanlığımız 70 bin 796 engelleme yaptı, kayıtlı engelleme bunlar, içeri almıyoruz.

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1 EKİM’DE 4 BÜYÜKŞEHİRDE DAHA BAŞLATIYORUZ

Ağırlıklı olarak, Afganistan, Pakistan, Özbekistan, İran hududundan gelenler. Şimdi bu Mobil Göç Noktası Uygulaması yapıyoruz biliyorsunuz. Düzensiz göçle ilgili en ufak bir komplikasyon olmaması için bu pilot uygulama İstanbul'da tuttu. 9 hafta içerisinde bir tane komplikasyon olmadı. 1 Ekim'de Bursa, Adana, İzmir ve Ankara'da Mobil Göç Noktası Uygulamasına başlıyoruz. 1 Kasım'da bu araç sayısını 153'e çıkarıyoruz ve 30 büyükşehirde aynı anda başlıyoruz, 1 Aralık'ta tüm Türkiye'de uygulama başlayacak.

HER YERDE KİMLİK KONTROLÜ YAPACAĞIZ



Futbol müsabakaları dahil olmak üzere her yerde kimlik kontrolü yapacağız. Ama bir turisti veya ikamet izni olan bir yabancıyı üzerinde kimlik veya pasaportu yok diye alıp, geri gönderme merkezine götürmeyeceğiz. 20 göç mobil noktasını 38 araca çıkardık İstanbul'da. Düzensiz göçü, kaçak göçmeni, şehir içerisinde yakalamak sabır gerektiriyor. Sıfır hata düşüncesiyle hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü turizm ülkesiyiz. Mobil Göç Noktasında hangi görevlilerimiz oluyor? Yabancılar ile iletişim sağlayacak tercüman ve göç uzmanlarımız merkezde çalışıyor. Bu merkezlerde Göç-Net sistemi ve biyometrik yani parmak izi okutma sistemimiz var.

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YUNANİSTAN’LA WHATSAPP GRUBUMUZ VAR

Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov 10 Ekim'de Türkiye'ye gelecek. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis'in geliş tarihi henüz netleşmedi. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Keridis ve Yunan muhataplarımızla Whatsapp gruplarımız var. Kırklareli ve Edirne valilerimizle beraber. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile Bulgar İçişleri Bakanı ile karşılıklı işbirliğimiz güçlü. Karadan bizden oraya, oradan bize düzensiz göçmen verilmeyecek diyoruz. Denizde de ülkelerin sahil güvenlikleri görüşüyorlar. Kara sınırı sıkı tutulunca denize yoğunlaşma olacağını düşünüyoruz. Orada da işbirliğini geliştireceğiz."