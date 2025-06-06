Bakan Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da bayram namazı sonrası, 'Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bayram için yollara düşen vatandaşlarımızın bayramını da tebrik ediyor, kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Trafik kurallarına uymak, sık sık mola vermek gerekiyor. Trafik kuralları yaşatır, bir kural bir ömür. Bütün aziz vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyorum.' açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya X'ten yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

Kurban Bayramı, paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel halidir. Kardeşliktir, cömertliktir. Bir olmak, birlik olmak, halden anlamaktır.

Sevdiklerine kavuşmak için yollara çıkacak tüm kardeşlerim… Lütfen dikkatli olun. Trafik kurallarına harfiyen uyun. Sağlıcakla gidip, afiyetle dönün. Vardığınız yuvalarınız şen, yolun sonu bayram olsun.

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Kurban Bayramımız Aziz Milletimize, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirsin inşallah.

'MİLLETİMİZİN HER BİR FERDİNİN KURBAN BAYRAMINI TEBRİK EDİYORUM'

Şehit ailelerimizin, gazilerimizin, kutsal vatan toprağının dört bir yanında nöbet tutan tüm kahramanlarımızın ve milletimizin her bir ferdinin Kurban Bayramını tebrik ediyorum.

Bayramımız mübarek olsun.