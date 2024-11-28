×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

4.5 yaşındaki çocuktan ders gibi konuşma... Bakan Yerlikaya'dan küçük Umut'a aferin

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Umut#Emniyet Şeridi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 17:15

Babasının sorduğu sorulara cevap veren ve emniyet şeridinde giden araçların yanlış yaptığını söyleyen küçük çocuğun konuşması büyük beğeni topladı. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, 4.5 yaşındaki çocuğu takdir etti.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Aferin sana Umut’çuğum…

Emniyet şeridi senin de söylediğin gibi bir hastayı hayata tutundurmak için hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulanslar, yangına müdahaleye giden itfaiye araçları ve bir olay yerine yetişmeye çalışan polis araçlarının kullanımı içindir.

Sen 4,5 yaşında bunun bilincindesin. Bu yüzden umudumuz, seni gibi Umut’larımızda…

Ve bir söz de emniyet şeridini ihlal eden ve videoda görülen araçların sürücülerine… Hepinize cezai işlem uygulandı.

Tüm sürücülerimize seslenmek istiyorum: Lütfen, trafik kurallarına harfiyen riayet edelim. Emniyet şeriti ihlalleri başka hayatların sönmesine neden olabilir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Yerlikaya#Umut#Emniyet Şeridi

BAKMADAN GEÇME!