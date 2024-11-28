4.5 yaşındaki çocuktan ders gibi konuşma... Bakan Yerlikaya'dan küçük Umut'a aferin

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Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Aferin sana Umut’çuğum…

Emniyet şeridi senin de söylediğin gibi bir hastayı hayata tutundurmak için hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulanslar, yangına müdahaleye giden itfaiye araçları ve bir olay yerine yetişmeye çalışan polis araçlarının kullanımı içindir.

Sen 4,5 yaşında bunun bilincindesin. Bu yüzden umudumuz, seni gibi Umut’larımızda…

Ve bir söz de emniyet şeridini ihlal eden ve videoda görülen araçların sürücülerine… Hepinize cezai işlem uygulandı.

Tüm sürücülerimize seslenmek istiyorum: Lütfen, trafik kurallarına harfiyen riayet edelim. Emniyet şeriti ihlalleri başka hayatların sönmesine neden olabilir.