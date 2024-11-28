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Bakan Yerlikaya'dan küçük çocuğa tebrik

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Emniyet Şeridi#Emniyet Şeridinin Kullanımı
Bakan Yerlikayadan küçük çocuğa tebrik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 18:41

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, babasının emniyet şeridinin kullanımıyla ilgili sorduğu sorulara cevap veren ve araç sürücülerinin hatalı olduğunu söyleyen küçük çocuğun görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak 4.5 yaşındaki çocuğu tebrik etti.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, babasının emniyet şeridini hatalı kullanan araçları görüntüleyerek sorduğu sorulara cevap veren ve sürücülerin hatalı olduğunu söyleyen çocuğun görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşarak tebrik etti. Yerlikaya, videoda görülen araçların sürücülerine cezai işlem uygulandığını söylerken tüm sürücülere ise 'Lütfen, trafik kurallarına harfiyen riayet edelim. Emniyet şeridi ihlalleri başka hayatların sönmesine neden olabilir' diyerek uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında, "Aferin sana Umut'çuğum. Emniyet şeridi senin de söylediğin gibi bir hastayı hayata tutundurmak için hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulanslar, yangına müdahaleye giden itfaiye araçları ve bir olay yerine yetişmeye çalışan polis araçlarının kullanımı içindir. Sen 4,5 yaşında bunun bilincindesin. Bu yüzden umudumuz, senin gibi Umut'larımızda. Ve bir söz de emniyet şeridini ihlal eden ve videoda görülen araçların sürücülerine… Hepinize cezai işlem uygulandı. Tüm sürücülerimize seslenmek istiyorum: Lütfen, trafik kurallarına harfiyen riayet edelim. Emniyet şeridi ihlalleri başka hayatların sönmesine neden olabilir" ifadelerine yer verdi.

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#Ali Yerlikaya#Emniyet Şeridi#Emniyet Şeridinin Kullanımı

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